De nerecunoscut! Irinel Columbeanu, o umbră a milionarului de altă dată. A rămas cu numeroase sechele după AVC-ul suferit anul trecut

Irinel Columbeanu a ajuns la vârsta de 66 de ani și pare acum doar o umbră a milionarului de altă dată. Fostul soț al Monicăi Gabor pare să treacă prin momente destul de grele, iar anii, afecțiunile medicale de care suferă, dar și sechelele cu care s-a ales în urma AVC-ului suferit anul trecut îl îngenunchează.

După ce și-a pierdut averea, Irinel Columbeanu a traversat o perioadă destul de grea. Însă, anul trecut, lucrurile păreau că se reașează pentru omul de afaceri. Acesta și-a lansat trilogia și a revenit în lumina reflectoarelor. Însă, imediat după asta a suferit un AVC, care a lăsat urme adânci. Irinel Columbeanu a rămas cu schele vizibile.

(CITEȘTE ȘI: CUM A AJUNS SĂ ARATE VILA ARSĂ DE LA IZVORANI A LUI IRINEL COLUMBEANU. PAGUBELE S-AU RIDICAT LA MILIOANE DE EURO, AU FOST AFECTAȚI APROAPE 1.000 DE METRI PĂTRAȚI)

Irinel Columbeanu, schele în urma AVC-ului suferit

După lansarea trilogiei sale, în luna februarie a anului trecut, Irinel Columbeanu suferea un AVC. Din fericire, episodul respectiv nu i-a fost fatal, însă a lăsat urme adânci, pe care fostul milionar nu le poate ascunde.

Invitat recent în cadrului emisiunii „Fiță cu Adiță”, Irinel Columbeanu a avut o apariție ce a lăsat pe multă lume fără cuvinte. La cei 66 de ani, omul de afaceri nu se află într-o formă prea grozavă, iar AVC-ul suferit a lăsat sechele.

Pe parcursul emisiunii, urmările accidentului vascular au fost vizibile. Irinel Columbeanu se confruntă acum cu dificultăți de vorbire, iar ochiul drept nu îl poate ține complet deschis. Mai mult, acesta cu greu își putea duce paharul la gură.

(VEZI ȘI: CEL MAI MARE REGRET AL LUI IRINEL COLUMBEANU E LEGAT DE SORIN OPRESCU! CE S-A ÎNTÂMPLAT CÂND AMBII AU CANDIDAT LA PRIMĂRIA CAPITALEI: ”CRED CĂ L-AM DERANJAT FOARTE TARE”)

Irinel Columbeanu, probleme de sănătate

Pe lângă sechelele cu care a rămas în urma AVC-ului, Irinel Columbeanu se mai confruntă și cu alte probleme de sănătate. Cea mai apăsătoare dintre ele fiind faptul că are pierderi de memorie. Urmează un tratament pentru a ține totul sub control, însă spune că ar avea nevoie de o asistentă care să îl ajute și să țină evidența lucrurilor pe care le face.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok.

Cel mai mult îmi lipsește o asistentă, nu una medicală, în ceea ce privește numeroasele probleme pe care le am pe cap. Pe unele am început să le mai și uit, să le încurc. De exemplu, mi-ar fi fost foarte utilă o doamnă, o domnișoară, care să mă fi ajutat să țin evidența tuturor lucrurilor pe care le-am discutat astăzi”, ne declara Irinel Columbeanu, în urmă cu ceva timp.