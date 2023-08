Cel mai mare regret al lui Irinel Columbeanu e legat de Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat când ambii au candidat la Primăria Capitalei: ”Cred că l-am deranjat foarte tare”

În cadrul unei emisiuni, Irinel Columbeanu a mărturisit care este cel mai mare regret al său. Este legat de momentul în care a candidat împotriva lui Sorin Oprescu la Primăria Capitalei. Iată mai jos, în articol, ce a mărturisit fostul milionar de la Izvorani.

Întrebat daca are vreun regret, Irinel Columbeanu a mărturisit că are unul. Și anume, momentul când a candidat la Primăria Capitalei. Atunci, fostul milionar de la Izvorani a candidat împotriva lui Sorin Oprescu. Candidatura și-a depus-o în anul 2012. În politică, intrase cu un an în urmă. S-a recomandat ca fiind independent, alegând vechiul Partid al Pensionarilor care apăruse în anul 1994. Din 2004, partidul își schimbase denumirea.

„La vremea aceea, domnul împotriva căruia am candidat, domnul Sorin Oprescu, cred că l-am deranjat foarte tare. Și, dintr-odată, am primit o comunicare de la banca de la care luasem creditul că a fost declarat scadent”, a mărturisit Irinel Columbeanu, în emisiunea Fiță Cu Adiță.

Întrebat ce îi trebuie pentru a ajunge la nivelul la care era în perioada respectivă, Irinel Columbeanu a mărturisit, cu zâmbetul pe buze: „Mult noroc. Se spune că norocul și-l creează omul, dar eu încerc să nu gândesc negativ. Tocmai de aceea”.

Ce vicii are Irinel Columbeanu și ce ar cere Divinității?

Despre sine, Irinel Columbeanu mărturisește că a fost o persoană credulă care s-a încrezut în oameni și femei. Și, totuși, dacă ar fi să o ia de la capăt, nu i-ar plăcea să fie o altă persoană. De altfel, a mărturisit, în cadrul emisiunii Fiță Cu Adiță, că îi lipsește Monica Gabor (fostă Columbeanu) și dacă ar putea să dea timpul înapoi, tot cu ea s-ar căsători. Se consideră a fi un om iertător, dar încrederea în oameni și-a pierdut-o. Crede în Divinitate și ar exista un lucru pe care i l-ar cere lui Dumnezeu: „Să îmi aducă înapoi inteligența pe care credeam că o am”. Despre vicii, mărturisește că are două: „Țigările și femeile”.

Despre cele mai frumoase amintiri, fostul milionar s-a rezumat la căsătorie: „Amintirile de la nunta mea”.

Sursă foto & video: emisiunea Fiță Cu Adiță