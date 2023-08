Boala teribilă de care suferă Irinel Columbeanu. Medicii i-au pus un diagnostic înfiorător! „Iau mult tratament pentru memorie”

Problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap lui Irinel Columbeanu. Ajuns la vârsta de 66 de ani, fostul om de afaceri se luptă cu un început de boală ce afectează alte câteva zeci de mii de persoane în România. El a mărturisit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, faptul că i s-au prescris medicamente pentru memorie, fără a dori să dea prea multe detalii despre boala care îl macină.

Ajuns la 66 de ani, Irinel Columbeanu a avut parte de-o viață ca-n filme. A trecut de la extaz la agonie, odată cu pierderea averii, dar s-a adaptat repede la schimbările intervenite în viața sa.

Ca orice om trecut de prima tinerețe, problemele de sănătate nu l-au ocolit. În urmă cu doi ani, el a scăpat cu bine după un AVC, iar în prezent urmează un tratament pentru o afecțiune destul de des întâlnită la vârsta sa, pierderea memoriei.

Veștile venite din anturajul său sunt, însă, destul de îngrijorătoare. „Irinel face tratament pentru că are o boală cu care se confruntă multe persoane în România, dar și în întreaga lume. I s-a prescris un tratament pentru ameliorarea pierderilor de memorie. El este foarte curajos și optimist”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, o sursă din apropierea acestuia.

„Mi-a adus niște medicamente pentru memorie”

Contactat pe marginea acestui subiect, fostul soț al Monicăi Gabor ne-a mărturisit că urmează un tratament pentru faptul că de ceva timp are pierderi de memorie. Dată fiind această situație, fostul om de afaceri de la Izvorani ține legătura cu un renumit medic psiholog, care i-a prescris pastilele cu pricina.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok. ”, a precizat Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Cel mai mult îmi lipsește o asistentă”

Recent, la finele lunii mai, cu ocazia zilei sale de naștere, Irinel ne spunea că-și dorește să cunoască o persoană care să-l ajute să țină evidența lucrurilor pe care le face.

„Cel mai mult îmi lipsește o asistentă, nu una medicală, în ceea ce privește numeroasele probleme pe care le am pe cap. Pe unele am început să le mai și uit, să le încurc. De exemplu, mi-ar fi fost foarte utilă o doamnă, o domnișoară, care să mă fi ajutat să țin evidența tuturor lucrurilor pe care le-am discutat astăzi”, ne spunea Irinel Columbeanu.

Ar vrea să se mute în America

Altfel, Irinel Columbeanu nu ne-a ascuns faptul că în viitorul apropiat și-ar dori să se mute în America, acolo unde locuiește fiica sa, Irina.

„Am niște prieteni care mi-au propus să mă mut la Marbella, e mult mai frumos acolo, e pe malul mării. Nu sunt dispus să fac asta. Parcă în America aș vrea, dacă e să fac pasul ăsta. Acolo stă și prietenul meu, Nick Rădoi. Momentan trebuie să-mi reînnoiesc pașaportul, care a expirat. Pe el scrie anulat. Viza e valabilă însă pe mai mulți ani. Uneori, mă mai ajută Dumnezeu, când crede El că e bine”, a adăugat Irinel Columbeanu.

„Mi-aș dori să o cunosc pe fata aceea”

Irinel Columbeanu și-a uimit apropiații din mediul online, după ce, în cursul zilei de ieri, a postat pe pagina sa de socializare un filmuleț cu o tinerică extrem de frumoasă.

„Nu o cunosc. Mi-a apărut pe telefon poza ei, dar nu-mi dau seama cum. Încerc să reconstitui filmul întâmplării, dar nu reușesc. Chiar mi-aș dori să o cunosc pe fata aceea. Pe mine și acum mă mai caută fetele, îmi scriu pe paginile mele”, ne-a mai spus fostul om de afaceri.

