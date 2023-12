Irinel Columbeanu revine în afaceri, direct din azil. Ce business vrea să-şi deschidă

Irinel Columbeanu a trecut prin calvarul vieții lui, după ce a ajuns să-și ducă traiul într-un azil de lângă București. De la viața de lux și afacerile care-i aduceau profit colosal, fostul milionar s-a lovit acum de probleme financiare foarte serioase. Asta după ce a pierdut tot imperiul clădit de tatăl lui, în urma alegerilor nefericite pe care le-a făcut de-a lungul vieții. După ce a rămas fără nimic, Iri s-a gândit la ce afaceri ar putea să înceapă, pentru a avea bani de o viață decentă. Nimic nu a mers ca pe vremuri. Recent, fostul soț al Monicăi Gabor a pus la cale un plan de business direct din azil.

Irinel Columbeanu nu o duce tocmai bine de când a ajuns să trăiască într-un azil de lângă Capitală. Fostul om de afaceri a pierdut imperiul moștenit de la tatăl său, căci afacerile nu i-au mers prea bine în ultimii ani. A rămas fără nimic și acum se luptă să-și câștige traiul. Are o pensie de circa 2000 de lei, care ajunge la bancă, nicidecum în buzunarele lui.

Costurile de la azilul unde se află sunt suportate de către proprietarul casei de bătrâni ori din ajutorul primit de fostul soț al Monicăi Gabor de la diverse persoane. Iri a fost sprijinit de anumiți prieteni, dar și de persoane necunoscute, care i-au trimis bani pentru plata azilului.

Bărbatul s-a tot gândit ce ar putea să facă, să iasă din situația grea în care se află. N-a avut succes mare când a lansat cărțile, însă chiar și așa se gândește să continue și să scrie alt volum.

Irinel Columbeanu vrea să se ambiționeze și să scrie altă carte în care să povestească despre cum a ajuns la azil, dar și cum se descurcă de când a rămas fără nimic. Și-a făcut un plan de afaceri și speră să-l ducă la bun sfârșit, cu gândul că poate va scăpa de problemele financiare.

„Sper să reuşesc să găsesc o afacere care să mă scoată din situaţia asta. Am scris şi o carte şi am crezut că o să-mi rezolv necesităţile financiare, dar nu a fost să fie aşa. Poate dacă am ambiţia asta să mai scriu o carte în care să vorbesc despre lucrurile de aici, din această instituţie, şi sper să beneficiez de bunăvoinţa celor care au publicat primele mele cărţi…Eu m-am gândit la o altă variantă, i-am propus Irinei să scrie următoarele volume şi să facă acest lucru în limba chineză”, a dezvăluit fostul afacerist, la RTV.