Irinel Columbeanu dă vina pe Monica Gabor pentru că a ajuns celebru și viața lui a luat-o la vale! „Cel mai mult îmi lipsește o doamnă serioasă”

Irinel Columbeanu (66 de ani) a făcut declarații surprinzătoare despre situația în care a ajuns. Fostul milionar dă vina pe Monica Gabor pentru celebritatea de care s-a bucurat și pentru felul în care viața lui a luat-o la vale. Mai mult, acesta spune că simte lipsa unei doamne serioase la brațul său.

Irinel Columbeanu a dus o viață extravagantă și opulentă, însă acum a ajuns să trăiască doar dintr-o pensie foarte mică. Suma nu acoperă în totalitate nici măcar cheltuielile de la azilul în care locuiește. Însă, patronul Ion Cassian a fost de acord să îl lase să stea acolo. Așadar, și sărbătorile l-au găsit tot la căminul din Ghermănești. Cuprins de melancolie, fostul milionar a făcut o serie de declarații neașteptate.

Irinel Columbeanu a povestit despre momentul în care viața lui a luat-o la vale. Fostul milionar și-a amintit despre declinul său. De la un milionar controversat a ajuns să nu mai aibă bani nici pentru a-și permite să achite în totalitate azilul de bătrâni la care locuiește. Acesta a luat o decizie neinspirată în ceea ce privește fabrica pe care o avea la Târgu Cărbunești.

„Declinul a început odată cu aventura pe care am inițiat-o eu la Târgu Cărbunești. Mă refer la acel material, columbeanitul. Am investit toți banii pe care îi aveam, milioane de euro. Afacerea nu a mers, era ca și cum aș fi încercat să împing un tren cu mâinile goale. Nu aveam banii suficienți, am avut mult de investit în acea fabrică. Ea mai există și acum dar este în lichidare […]

Bunurile am început să le vând forțat fiind de bancă, aceeași care mi-a acordat un credit și după ce am candidat la Primăria Capitalei au găsit de cuviință să declare creditul scadent. Probabil crezând că eu nu o să le mai pot returna creditul, deși eu returnasem o bună parte din el.” a dezvăluit fostul milionar de la Izvorani, pentru România TV.