Irinel Columbeanu s-a filmat la volanul unui Mercedes: „Mă reapuc să conduc” VIDEO

Deși se află într-o situație delicată, Irinel Columbeanu (66 de ani) încă face tot posibilul să se bucure de micile plăceri ale vieții. Dacă până acum ceva timp era obișnuit să trăiască o viață lipsită de griji, de data aceasta se pare că vechile obiceiuri de milionar au fost înlocuite cu cele ale oamenilor de rând. Fostul afacerist de la Izvorani a avut parte de o surpriză plăcută din partea unui bun prieten. După 5 ani s-a suit din nou la volanul unei mașini și a condus.

Se spune că fericirea constă în lucruri mici, însă puțini sunt cei care înțeleg cu adevărat însemnătatea acestor vorbe. Irinel Columbeanu este unul dintre cei care au trăit pe propria piele cât de valoroase au devenit lucrurile ce par a face parte dintr-o banală rutină. Se poate spune că fostul afacerist de la Izvorani duce dorul vremurilor în care nu avea grija banilor, însă, chiar și în aceste condiții, recunoaște că cel mai mult i-a fost dor să conducă din nou o mașină.

Citește și: PRIMELE IMAGINI CU IRINEL COLUMBEANU ÎN AZIL ȘI DECLARAȚII ÎNFIORĂTOARE: „POATE MAI TRĂIEȘTE UN AN SAU DOI”. DEZVĂLUIRI CRUNTE ALE CELUI MAI BUN PRIETEN

În prag de Crăciun, Irinel Columbeanu a avut parte de o surpriză uriașă. După aproximativ 5 ani în care nu a mai avut ocazia să conducă o mașină, un bun prieten de al său l-a pus în fața faptului împlinit. I-a predat cheia mașinii sale și l-a lăsat să se suie la volanul unui Mercedes. Deși a condus doar câteva minute, fostul afacerist a simțit din nou cum inima îi tresaltă de fericire. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Irinel Columbeanu a declarat că se gândește foarte serios să se reapuce de condus, însă nu înainte de a-și pune la punct un plan financiar pentru achiziționarea unui autoturism.

“Nu am mai condus de aproximativ 5 ani când am predat mașina pe care o aveam închiriată, un Opel mai vechi. Un prieten bun, mi-a făcut o surpriză și m-a lăsat să conduc iar. Nu a fost Bentley, nu a fost Rolls, dar mi-a făcut plăcere să conduc o manuală din nou. Mă gândesc serios să mă reapuc să conduc, dar îmi fac planurile financiare înainte, pentru că acum nu mai am autoturism”, a declarat Irinel Columbeanu pentru CANCAN.RO.