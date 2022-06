Își va face sau nu Mihai Trăistariu transplantul de corp? Cântărețul a spus adevărul

Mihai Trăistariu (42 de ani) a avut prima reacție după controversa transplantului de corp. Ce are de gând să facă artistul în acest sens? Decizia lui nu este una definitivă.

În urmă cu puțin timp, Mihai Trăistariu a publicat un articol pe pagina personală de Facebook în care un medic italian povestește despre posibilitatea de a se face transplant de corp. Imediat, fanii lui au tras concluzia că artistul ar vrea să recurgă la o asemenea procedură.

Prima reacție a lui Trăistariu după controversa transplantului de corp

Potrivit cântărețului, lumea a crezut un lucru total greșit, el nu își dorește să își facă un transplant de corp. Singurul complex pe care cântărețul îl are este legat de înălțimea sa. Acesta are 1,72 metri, însă, deși și-ar fi dorit să fie mai înalt, acest aspect nu l-a încurcat în carieră. Mai mult, Trăistariu ar vrea ca la bătrânețe să apelesze la medicul estetician, nimic mai mult.

”Nu vreau să îmi fac vreo operație estetică. Legat de știrea cu transplantul de corp, e o prostie. Nu cred că își imaginează cineva că îmi voi tăia acum capul. Mi-am făcut doar implant de păr și cred că e suficient. Poate la bătrânețe voi apela la vreo operație estetică, dar deocamdată eu sunt mulțumit de felul în care arăt.

Poate că dacă eram frumos și înalt, nu mă mai preocupam de voce. Eu nefiind, a trebuit să dau din coate. Alții, care sunt mai frumușei, reușesc mai repede. Este valabil atât la băieți cât și la fete”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Fanatik.

Mihai Trăistariu: ”Aș da fericit banii și mi-aș schimba corpul”

Mai în glumă, mai în serios, acum ceva timp, cântărețul a anunțat în spațiul public că este complexat de înălțimea sa, dar și că și-ar schimba corpul. Mihai ar da cu bucurie o sumă de bani pentru a avea mai mult de 1,72 metri, dar și pentru a fi musculos și frumos.

”Am avut un complex de înălțime toată viața. La 1,72, mereu am zis că sunt prea mic și că mi-e ciudă că nu am 1,85. Dacă s-ar putea în viitor să îmi fac o astfel de operație, aș da fericit banii și mi-aș schimba corpul, să am 1,85, să fiu atlet de performanță sau ceva, musculos și frumos”, declara Tristariu, în trecut.

Așadar, potrivit spuselor artistului, rămâne de văzut dacă își va schimba sau nu corpul, momentan el este incert și nu știe ce va face cu exactitate pe viitor, referitor la aspectul său fizic.

