Ispita de la Insula Iubirii de care tot TikTok-ul face mare bășcălie: „O să râdem tare sezonul ăsta”

Marcel Andrei este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii 2024. La 31 de ani, tânărul are o poveste de viață remarcabilă: a lucrat o perioadă în armată, dar a realizat că această carieră nu i se potrivește. În prezent, și-a asumat rolul de ispită și va petrece 21 de zile în Thailanda, unde va verifica și testa relațiile concurenților. După câteva episoade, fanii emisiunii au început să facă nenumărate glume pe seama lui. Iată ce spun aceștia!

Marcel a devenit „bufonul” emisiunii după ce declarațiile sale au stârnit amuzamentul telespectatorilor. El a afirmat că nu stăpânește foarte bine limba română, menționând că trăiește de mult timp în Tenerife, dar se pare că nici spaniola nu îi este familiară. Se pare că multe dintre afirmațiile sale s-au dovedit a fi neadevărate.

Ce glume au apărut pe TikTok despre Marcel, ispita de la Insula Iubirii

În centrul atenției se află Marcel, ispita masculină de 31 de ani, care are o poveste de viață remarcabilă. După ce a activat în armată și a realizat că acest domeniu nu îi corespunde, a decis să își schimbe traiectoria profesională și să o ia de la zero. Ajuns în emisiunea de la Antena 1, Marcel a fost atras de concurenta Maria. În prezent, telespectatorii observă că tânărul are un corp acoperit de tatuaje și poartă barbă.

Marcel a captat rapid atenția concurentelor de la Insula Iubirii 2024, prima impresie fiind lăsată de aspectul său fizic și carisma deosebită. În prima ediție a sezonului, bărbatul s-a prezentat ca „Maluma Baby”, atrăgând atenția nu doar prin trăsăturile sale distincte, dar și prin afirmația că stăpânește limba spaniolă.

Când reporterița emisiunii i-a cerut lui Marcel să vorbească în spaniolă, acesta s-a încurcat, dezvăluind că nu stăpânește foarte bine limba. Telespectatorii au fost rapizi în a râde de situație și au postat mai multe filmulețe cu el pe TikTok, stârnind amuzamentul tuturor.

„Hai să mergem să vedem „samsetul”, „O să râdem tot sezonul ăsta… miau miau”, „Așa am mințit și eu în CV că vorbesc engleză perfect”, „A plecat Marcel și s-a întors „Jose”, „Ăsta se crede Maluma”, „Miau miau este în spaniolă?”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

