Ispita de la Insula Iubirii este însărcinată și se căsătorește! Ce nume bizar va purta bebelușul: ”O culoare”

După ce a făcut ravagii în Thailanda, la Insula Iubirii, ispita Lala a trecut la următorul capitol din viața ei. Acum, aceasta s-a făcut „fată cuminte” și este gata să devină mămică, dar și să ajungă în fața altarului. Tânăra este însărcinată, așteaptă o fetiță, iar acum a dezvăluit ce nume va purta aceasta, dar și data în care se va căsători. Lala are planuri mari de viitor și a vorbit despre ele.

În urmă cu ceva timp, ispita de la Insula Iubirii lua pe toată lumea prin surprindere. Aceasta a anunțat că și-a găsit alesul, dar și că este gata să devină mămică. Se pre că tânără își dorea de ceva vreme acest lucru, iar acum visul i s-a îndeplinit. Mai mult, aceasta o să aibă o fetiță, exact așa cum își dorea, iar acum a dezvăluit numele bizar pe care l-a ales pentru fiica ei.

Așa cum spuneam, acum Lala se pregătește pentru un nou capitol din viața sa. Tânăra este însărcinată și este în al nouălea cer. Aceasta și partenerul ei urmează să devină părinți și așteaptă cu nerăbdare momentul în care o să își strângă fetița în brațe.

Prima parte a sarcinii a fost destul de grea pentru Lala, mai ales că aceasta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate. Însă, acum totul decurge normal, ispita urmează să nască în luna mai a anului viitor și a dezvăluit numele pe care l-a ales pentru fiica sa. Se pare că micuța va purta un nume destul de bizar, acesta fiind Hazel. Numele este, de fapt, o culoare de ochi.

„Sunt bine acum, am avut câteva problemuțe la început, am și o trombofilie și am fost nevoită să fac injecții în toată această perioadă, dar acum sunt bine. Eu îmi doream foarte mult o fetiță și doctorii inițial mi-au zis că e băiat. Am simțit în toată această perioadă că am fată, chiar am și visat. Am fost foarte fericită când am aflat că vom avea fată.

Am fost atât de fericită încât nici nu am putut să țin secret și i-am spus direct și iubitului meu, că noi inițial voiam să facem gender reveal, dar n-am mai putut. În mai ar trebui să nasc, pe data de 27, dar să vedem cum va fi toată această perioadă, se dezvoltă foarte repede și e posibil să se mai schimbe termenul. Voi naște prin cezariană, e mult mai sigură și pentru trombofilia pe care o am, e mult mai sigur.

Numele eu l-am ales, nu e neapărat un nume, e o culoare de ochi. E o culoare între căprui și ochi verzi, mi-a plăcut foarte mult cum sună, am zis că dacă o să am o fată, așa o s-o cheme și așa a rămas”, a declarat Lala, potrivit spynews.ro.