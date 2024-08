Ispita feminină de la Insula iubirii care a recunoscut că s-a iubit şi cu femei! Participarea e doar o „făcătură”?!

Încă de la primele ore petrecute pe Insula iubirii, Larisa Mârtan (24 de ani) a reușit să le sucească mințile concurenților veniți să-și testeze relațiile cu partenerele lor. Între ea și Robert Braia a existat o atracție fizică încă de la început, atracție care s-a terminat mai repede decât se așteptau. Atitudinea acesteia nu a fost văzută cu ochi buni de către fanii emisiunii, mai ales că mulți se îndoiesc de orientarea sa sexuale. Lala a recunoscut public că s-a iubit cu o femeie, detaliu care ar putea să spulbere misterul din jurul relației ei cu bărbații din show.

Larisa Mârtan a devenit rapid una dintre cele mai dorite ispite de la Insula iubirii. Bruneta este pasionată de dans, pasiune care s-a transformat în meserie. Aceasta a acceptat provocarea de pe Insula iubirii și a mărturisit că această experiență îi poate oferi șansa să-și găsească sufletul pereche.

Și nu a stat mult pe gânduri. Încă de la primele ore petrecute pe Insula iubirii, Lala a reușit să-l ispitească pe Robert Braia, partenerul Biancăi Mitroi, însă idila lor nu a avut un final fericit. Concurentul a fost eliminat după doar o săptămână petrecută în show.

Imediat după ce a rămas fără bărbatul pe care l-a ispitit, Lala a intrat în atenția lui Cornel, cel care ia- declarat faptul că este atras fizic de ea, mărturisindu-i că îi este teamă că va ceda în mrejele ei. Discuția dintre cei doi a avut loc în piscina vilei de pe insula băieților. Profitând că nu are lavaliera la el, Cornel, iubitul Iustinei, i-a spus lui Lala tot ce avea pe suflet.

„M-a chemat în piscină. Cornel a făcut pași foarte mari spre mine și mi-a spus anumite lucruri cum ar fi că între noi există o conexiune pe care n-am format-o eu niciodată până acum. Că amândoi știm ce simțim, se referea că avem sentimente unul pentru celălalt, că cel mai ok pentru amândoi ar fi să stau departe de el pentru că semăn foarte mult cu o mare iubire din trecutul lui, o fată care se numește Roberta. Că avem ochii la fel, buzele la fel, comportamentul. De aceea evită să mă scoată la date, pentru că Iustina ar spune: „Ieși cu fosta ta la date?”. Mi-a spus că eu pe el îl pun în pericol pentru că el poate să cedeze foarte ușor în fața mea. Și mi-a și remarcat faptul că nu avem lavaliere și că nu ne aude nimeni. Vreau să-l testez, vreau să-I duc jocul până la capăt”, a povestit ispita Lala, la Insula iubirii.

Ispita Lala a recunoscut că s-a iubit cu o femeie

Odată cu participarea la Insula iubirii, Larisa a devenit extrem de activă pe conturile sale de socializare. Recent, ispita și-a provocat fanii la o sesiune de Q&A, unde a răspuns celor mai indecente și incomode întrebări. Unul dintre utilizatori a scos la iveală o idilă amoroasă cu o femeie – pe care ispita a avut-o în trecut.

Bruneta a fost trasă la răspundere și chiar a fost acuzată că participarea sa în emisiune este o ”făcătură”: ”Cum nu ai fost bisexuală când tu ai avut relație cu o femeie? :))) Nu te mai da ceea ce nu ești”, a scris un utilizator Instagram.

Sinceră și asumată, Lala a recunoscut aventura sa cu o persoană de sex feminin. Însă a ținut să puncteze faptul că a încercat să facă o schimbare în viața sa, însă asta nu înseamnă că este bisexuală: ”Nu am spus că nu am încercat nimic cu o altă persoană de sex feminin, am spus că nu sunt bisexuală, tocmai pentru că am încercat, este o diferență”, a fost răspunsul brunetei.

