Ispitele de la „Insula Iubirii”, scandal de proporții! Ce au de împărțit divele

Ispitele de la „Insula Iubirii” s-au încins la propriu. Două dintre cele mai dorite femei, au pornit o ceartă de toată frumusețea. De la câteva vorbe aruncate-n vânt s-a ajuns la amenințări.

Nicoleta Dragne și Bianca Pop, două dintre cele mai dorite ispite pe insulă sunt protagonistele unui scandal de proporții. Se pare că neînțelegerile au început chiar pe platoul de filamare și au continuat în mediul online.

După ce a devenit cunoscută în rolul de ispită, Nicoleta a încercat să păstreze o relație apropiată cu fanii săi. De cele mai multe ori blondina abordează diferite teme pe care le discută cu prietenii virtuali pe pagina sa de Instagram. Una dintre discuțiile Nicoletei, ar fi aprins-o pe Bianca Pop care nu a stat pe gânduri și a trecut direct la amenințări. (CITEȘTE ȘI:”JUNIORUL” TEMUTULUI NUȚU CĂMĂTARU A DAT CHEF LA ELIBERAREA DIN ÎNCHISOARE! VIDEO EXCLUSIV CU ”REGELE MANELELOR” ȘI…)

Nicoleta Dragne a oferit în exclusivitate pentru Cancan.ro declarații pe tema acestui subiect.

„Eu m-am înțeles bine cu ea până la un moment dat. De la o discuție pe care eu am avut-o pe Instagram cu persoanele care ma urmaresc, ea s-a aprins și de aici a pornit totul. Eu mi-am dat cu părerea despre lucrurile materiale, vorbeam despre faptul că ele nu au nicio valoare iar ea a înțeles cu totul altceva. Dar lucrurile pe care le-am spus nu au avut nicio legătură cu ea. M-a deranjat doar că la o ora după ce i-am explicat că a înțeles greșit și îmi spunea că vrea să vină la atelier să îi dau haine, a început să mă amenințe. N-am avut cu cine să discut” a spus focoasa blondină.

Cele două ispite nu sunt la prima ceartă. Între ele ar fi existat câteva discuții și în culisele emisiunilor la care au fost invitate.

Bianca Pop, adevărul despre bărbații care au încercat să o cucerească

Ispita de la “Temptation Island – Insula Iubirii” a acceptat să facă un joc în cadrul emisiunii “Agenția VIP”. Ea a extras dintr-un bol bilețele pe care erau trecute numele unora dintre cei care au încercat să o cucerească. Printre aceștia se numără și Adrian Cristea… care i-a propus să se întâlnească pe vremea când el forma un cuplu cu Bianca Drăgușanu. În timpul mărturisirilor, bruneta a spus că o admiră foarte mult pe blondina sexy și provocatoare.

“Adrian Cristea – da, mi-a scris. Mi-a scris mai demult mesaje, când era hi5, Facebook-ul ș.a.m.d. Mi-a zis: «Ești frumoasă, ne întâlnim?», porcării și nimic. Nu… cine e Adrian Cristea să mă întâlnesc cu el? Adică de ce… Dacă cineva e persoană publică în România nu înseamnă că noi trebuie să ne întâlnim și să facem noi ceva; nu, eu nu pun așa problema.

Da, erau împreună (n.r.: Adrian Cristea și Bianca Drăgușanu atunci când fostul fotbalist i-a scris sexy ispitei de la «Insula Iubirii»). Acum să fim serioși: un bărbat care este într-o relație și scrie la altă femeie… cum îmi scrie mie, poate să mai scrie la încă 50 de femei; adică asta știți și voi din presă, nu am nicio treabă. (…). Îmi place mult de Bianca (n.r.: Bianca Drăgușanu), o iubesc”, a declarat Bianca Pop în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.

Victor Slav, Liviu Vârciu, Dorian Popa și Culiță Sterp sunt alți patru bărbați care au fost notați pe biletele extrase de cunoscuta ispită de la “Insula Iubirii”.

“Liviu Vârciu – nu, absolut nimic, nu. Ne cunoaștem, da, dar nu am vorbit, nu nimic. Nu (n.r.: nu a încercat niciodată să mă agațe), probabil dacă aș fi stat în București și aș fi ieșit, poate aș fi socializat, dar chiar nu. Nu, nu – are o nevastă frumoasă și un bebe superb, dar nu, nu. Nu am de ce să spun: «Da», dacă nu…

Dorian Popa – nu, nici vorbă, sunt prietenă cu nevasta lui, chiar nu… N-ați nimerit nimic.

Victor Slav – nu, ne cunoaștem, ne-am văzut la Oradea la ceva evenimente, erau mai mulți, dar chiar nu. Un bărbat foarte frumos și foarte cuminte. Da, era cu Bianca (n.r.: Bianca Drăgușanu) atunci. Foarte cuminte, foarte la locul lui, jos pălăria, da.

Culiță Sterp – E un bărbat frumos, dar nu ați nimerit-o. (…). Nu e genul meu, o plac mult pe fosta lui soție. (…)”, a mai dezvăluit focoasa brunetă.