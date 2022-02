Italianul Napoli, nemulțumit cu remiza cu FCSB: „Am pierdut două puncte!”

Nicolo Napoli, antrenorul principal al formației „U” Craiova 1948, a declarat după remiza de pe „Național Arena” cu FCSB, scor 2-2, că din punctul său de vedere elevii săi au pierdut două puncte.

Italianul s-a plâns de arbitraju lui Istvan Kovacs care a acordat mult prea ușor o lovitură de la 11 metri la intrarea lui Sidibe la Ianis Stoica.

„Am făcut un meci foarte bun. Am avut o șansă să câștigăm meciul, dar arbitrul a fluierat penalty. Am pierdut două puncte. Băieții au făcut un meci foarte bun. Am jucat foarte bine, dar au egalat. Un egal cu FCSB e un rezultat bun. Dar părerea mea e că trebuia să câștigăm trei puncte. Important e să dăm 100% pe teren și rezultatele vor veni. E important să câștigăm, nu să luăm un singur punct. Suntem aici cu băieții, cu suporterii, cred că vom salva echipa de la retrogradare”, a declarat Nicolo Napoli la finalul partidei.

Pentru „roș-albaștrii” au punctat în acest meci Răzvan Oaidă (min.66) și Claudiu Keşeru (min. 90+2 – penalty), golurile oltenilor fiind marcat de Claudiu Bălan (min.41) și William Baeten (min.76). În minutul 90+6, jucătorul FCSB-ului, Iulian Cristea a văzut al doilea galben și implicit roșu.

În urma acestei remize, FCSB a ratat șansa de a se apropia de CFR Cluj, rămânând la 8 lungimi în spatele liderului. De partea cealaltă, „U” Craiova 1948 a rămas pe locul 14 cu 23 de puncte.

Program etapa 24 Liga 1

CS Mioveni – FC Voluntari 0-0

Gaz Metan Mediaș – Rapid 1-1

UTA Arad – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-0

Farul Constanța – Chindia Târgoviște 0-1

Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

FC Argeș – Academica Clinceni 1-0

FCSB – „U” Craiova 1948 2-2

Luni, 7 februarie

ora 19.55 FC Botoșani – Dinamo

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 24 19 3 2 37-13 60

2 FCSB 24 15 7 2 46-22 52

3 FC Voluntari 24 12 6 6 28-21 42

4 FC Botoșani 23 9 11 3 23-20 38

5 Universitatea Craiova 24 10 6 8 39-27 36

6 Farul Constanța 23 10 5 8 26-16 35

7 Rapid 24 8 10 6 28-24 34

8 FC Argeș 24 10 4 10 21-20 34

9 UTA Arad 24 7 10 7 19-17 31

10 Sepsi OSK 24 6 11 7 24-21 29

11 Chindia Târgoviște 24 6 9 9 15-16 27

12 CS Mioveni 24 6 8 9 16-28 26

13 Gaz Metan Mediaș 24 6 6 12 20-29 24

14 „U” Craiova 1948 24 5 8 11 20-26 23

15 Dinamo 23 3 3 17 16-48 12

16 Academica Clinceni 23 2 5 16 15-42 11