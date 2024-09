Italienii fac coadă la pizzeria lui Alice Siminiceanu! Formula care-i aduce succesul garantat sucevencei

Dacă ai vizitat Sardinia în vara aceasta, insula italiană renumită pentru plajele sale spectaculoase, este foarte probabil să fi auzit despre o pizzerie din Alghero unde coada de clienți este o constantă. Iată cum a ajuns o româncă cea mai cunoscută în Sardinia!

Localul a devenit faimos nu doar printre turiștii italieni, dar și printre numeroșii români care au lăsat recenzii entuziaste pe diverse platforme online. Și nu este greu de înțeles de ce: micuța pizzerie, amplasată pe o străduță de doar 2 metri lățime, oferă nu doar pizza autentică, ci și un spectacol de neuitat în fiecare seară. Pe lângă delicioasele preparate, inclusiv faimoasa mozzarella de casă și o gamă largă de sortimente de pizza, ceea ce atrage atenția turiștilor este atmosfera plină de viață.

În fiecare seară, la ora 21:00, localul româncei se transformă într-o adevărată scenă de musical, unde toți clienții devin protagoniști. Pe fundalul melodiilor italiene clasice, oaspeții sunt serviți cu bulete de mozzarella proaspătă, dansând și aplaudând alături de personalul restaurantului. Momentul unic de divertisment, născut spontan, a devenit semnătura pizzeriei, iar cei care au norocul să prindă o masă rămân fascinați de această experiență inedită.

În spatele succesului pizzeriei se află Alice Siminiceanu, o româncă originară din Suceava, care și-a construit o viață nouă în Italia. Alice este co-proprietară și sufletul spectacolului, organizând seară de seară acest eveniment plin de energie. Alături de partenerul ei și câțiva prieteni, Alice a transformat pizzeria din Alghero într-o destinație obligatorie pentru oricine vizitează Sardinia. Viața ei seamănă cu un scenariu de film: de la o schimbare radicală în 2022, când a renunțat la viața din România și s-a alăturat acestui proiect, până la succesul neașteptat al micuței pizzerii.

„Am 38 de ani și sunt originară din Suceava. De câțiva ani, locuiesc în Roma, un oraș care m-a cucerit cu istoria și energia lui vibrantă, însă Sardinia a devenit un loc special pentru mine, unde din 2022 îmi petrec fiecare vară. Aici, am ocazia să fac parte din proiectul minunat al pizzeriei din Alghero, un loc deosebit care atrage oameni din întreaga lume. Este o adevărată plăcere să contribui alături de echipa noastră la crearea unei atmosfere autentice și să împărtășim bucuria gastronomiei italiene cu toți cei care ne vizitează.

Deschiderea restaurantului din Sardinia a fost inițial ideea unor prieteni care aveau încredere în viziunea și ideile mele. Ei m-au invitat să mă alătur proiectului, iar în primul an am venit aici cu fetița mea, fără să știm exact ce ne așteaptă. Experiența a fost atât de pozitivă și comică în același timp pentru că unul dintre acești prieteni a devenit partenerul meu de viață și am decis împreună să continuăm și să dezvoltăm mai departe acest proiect. Deși locuim doar 3 luni pe an în Sardinia, în timpul vacanței fetiței mele, această perioadă ne permite să ne dedicăm complet restaurantului și să ne bucurăm de frumusețea insulei. Restul timpului, ne întoarcem în Roma, unde continuăm să ne ocupăm de alte proiecte și de viața noastră de zi cu zi. Această împărțire a timpului ne oferă echilibrul ideal între muncă și viața de familie.”, a spus Alice pentru Click!