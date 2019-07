Îți amintești de Marinela Nițu, fosta soție a lui Miron Cozma? Cum arată la 50 de ani în costum de baie și cu ce se ocupă după divorț

Au trecut câțiva ani buni de când Maniela Nițu a dispărut din lumina reflectoarelor, însă… artista nu a renunțat și la cariera ei muzicală, având destul de multe spectacole. Fosta soție a lui Miron Cozma s-a schimbat foarte mult de la despărțirea de acesta și, recent, ea a făcut publice imagini în care apare într-un costum de baie sexy și provocator. Cântăreața are aproape 50 de ani.

Cu ce se ocupă Marinela Nițu după divorțul de Miron Cozmaa

Marinela Nițu a devenit soția lui Miron Cozma în cadrul unei ceremonii religioase, care a avut loc în 2011 – nunta lor a venit după nouă ani de relație. Povestea lor a fost presărată cu suișuri și coborâșuri, iar în 2014, cei doi au divorțat. După despărțirea de Luceafărul Huilei, vedeta s-a retras din lumea showbizului și s-a concentrat pe muzica ei.

“Eu am o relație foarte bună cu toate femeile cu care am fost, dar cu Marinela este altă situație. Nu mai vorbesc cu ea! Ea este o femeie narcisistă, asta este o boală. Ei se consideră cei mai cei, cei mai buni, aşa e ea, asta crede despre persoana ei. Am vorbit cu sora sa la telefon, să-i transmită să vină să își ia niște acte care au rămas la mine. Nu a venit. I-am trimis mesaje şi de Crăciun, şi de Paște, că așa este frumos, ea nici măcar nu s-a obosit să îmi răspundă”, a declarat Miron Cozma după despărțirea de Marinela Nițu, relatează click.ro.

După divorțul de Miron Cozma, vedeta s-a mutat în Brașov, acolo unde locuiesc părinții săi. Ea are din când în când evenimente la care participă în calitate de solistă. Luna trecută, Marinela Nițu a aniversat 30 de ani de carieră muzicală.

Cum arată Marinela Nițu la 50 de ani în costum de baie

La aproape 50 de ani, bruneta are un trup de zeiță! E drept, contează operațiile estetice pe care și le-a făcut în trecut, dar și cele mai recente intervenții suferite în cabinetul medicului estetician. De curând, Marinela Nițu a urcat pe pagina sa oficială de Facebook o scurtă filmare în care apare într-un costum de baie și toți au observat că ea este într-o formă de invidiat.