Îți mai aduci aminte de Simona Amânar, gimnasta care făcea furori în anii ’90? Abia o recunoști acum

Simona, născută pe 7 octombrie 1979, la exact trei ani după performanța deosebită a Nadiei Comăneci, a arătat de la o vârstă fragedă o dragoste și o pasiune profundă pentru gimnastică.

„Aveam doar 6 ani când am început gimnastica, iar la 12 ani am plecat la Deva. Până la 12 ani primii pași au fost la Constanța alături de antrenori care au făcut tot posibilul ca eu să obțin cele mai bune rezultate”, a declarat Simona Amânar, conform sptfm.ro.

Simona Amânar a debutat în sportul olimpic la vârsta de 15 ani

Prima apariție a Simonei Amânar pe scena gimnasticii mondiale a fost în 1994, la vârsta de 15 ani, când a participat la Campionatele Europene de la Stockholm și la Campionatele Mondiale de la Dortmund. A câștigat aurul pe echipe în ambele competiții. Ulterior, cu o concentrare extrem de ridicată, muncă intensă și pasiune, Simona Amânar a obținut nu mai puțin de 7 medalii olimpice.

„Pot să spun că am avut 9 ani de performanță și de rezultate frumoase.

Am avut un colectiv foarte bun pentru că am fost o echipă frumoasă ceea ce mai rar vezi în ziua de astăzi, o echipă în care ne-am susținut și am trăit momente deosebite împreună.

Într-adevăr au fost 9 ani grei, nu pot să zic că au fost ușori, cu bune și cu rele.”, a mai dezvăluit fosta gimnastă, conform sursei citate.

Una dintre cele dificile sărituri din gimnastică poartă numele Simonei Amânar