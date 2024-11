Iubita lui Babasha rupe tăcerea după ce s-a viralizat o imagine indecentă cu artistul! „Nu am ieșit să...”

Artistul Babasha, cunoscut pentru prezența sa vibrantă pe scena muzicală românească, se confruntă cu un val de controverse după apariția unor imagini din intimitate care au stârnit un adevărat val de reacții în spațiul public.

Episodul, care a atras atenția pe rețelele de socializare, vine la scurt timp după ce cântărețul a fost în prim-planul altor incidente care l-au transformat într-una dintre cele mai discutate personalități ale momentului.

După huiduielile de pe scena Coldplay din iunie 2024, Babasha a devenit o figură urmărită pe social media, iar numele său a apărut constant în media. De atunci, gesturile sale publice, uneori considerate controversate, au alimentat și mai mult interesul față de viața sa personală. Cel mai recent episod, legat de imaginile din intimitate apărute în mediul online, a ridicat noi semne de întrebare despre gestionarea vieții private în era digitală.

În centrul discuțiilor se află și partenera sa, Malina, despre care s-a aflat recent că urmează să devină mama primului copil al artistului. Deși nu este o figură publică obișnuită cu lumina reflectoarelor, Malina s-a trezit implicată involuntar în acest vârtej mediatic. Presiunea publică și valul de comentarii negative au dus la o expunere fără precedent pentru ea, dar și la speculații despre stabilitatea relației dintre cei doi.

„L-am ales pe omul ăsta și îl iubesc cu toată ființa mea. L-am ales în ciuda trecutului sau al greuțății care vine cu meseria pe care o are. Căci cine suntem noi să judecăm trecutul sau viața unui om? Nu am ieșit să iau apărarea nimănui, însă tot hate-ul și răutățile gratuite pe care le primește (implicit și eu), sunt deja mult peste puterea înțelegerii mele. Nu vreau să normalizez lucrul ăsta, însă noi, ca fete, câte poze de genul nu am primit în viața asta? Inclusiv de la persoane publice, dar aici ține de obrăznicia ta ce alegi să faci, să dai mai departe sau să te oprești acolo.

Sunt atâtea fete care trimiteți asemenea poze pentru validare, așteptând la fel în schimb. Sunteți atâția băieți care faceți asta, și ieșiți în față acum, neasumați.

Pentru cei curioși, suntem mai bine ca oricând. Vă spun cu toată modestia, vă doresc tuturor o relație, cel puțin ca a noastră. Avem cine să ne judece după terminarea acestei vieți. Fiți buni și atât!”, a fost mesajul transmis de Malina, iubita lui Babasha.