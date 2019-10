Iubita lui Matteo este însărcinată! Cum l-a anunțat pe cântăreț că va deveni tată

Elena, iubita lui Matteo, este însărcinată în 25 de săptămâni, iar cei doi așteaptă, cu nerăbdare, să devină părinți. Cum l-a anunțat Elena pe Matteo că e gravidă și planuri își fac cei doi?

”Sunt însărcinată în 25 de săptămâni și așteptăm cu drag o fetiță. Eu, personal, mi-am dorit fetiță mereu. Nu mi-am imaginat niciodată cum o să îmbrac un băiețel pentru grădiniță, așa că am sărit în sus de fericire când am aflat că o să împletesc codițe”, a dezvăluit Elena, pentru VIVA!

”Eu nu mi-am dorit fată sau băiat în mod special, om să iasă și să fie sănătoasă și veselă. Ea este rezultatul iubirii dintre mine și Elena; este copilul nostru și cred că atât contează acum. Ne mai auzim și după 6 luni”, a spus Matteo.

Elena a povestit cum și-a anunțat soțul că este însărcinată și cum a reacționat acesta.

”L-am anunțat trimițându-i pe WhatsApp testul de sarcină, nu am avut răbdare să mă gândesc la o variantă mai creativă pentru a-l anunța”, a dezvăluit Elena. Iar reacția lui Matteo a fost: ”Îți spun sincer că am avut mare blank. Pentru câteva minute nu știam la ce mă uit, dar după ce am realizat nu înțelegeam dacă două linii sunt de bine sau de rău sau de nimic. Am sunat-o și am întrebat-o ce mi-a dat pe WhatsApp, ca să fiu sigur că am înțeles bine. Îți închipui cât de ciudat am părut atunci la telefon, da? Haos și emoții.”