Carmen Brumă este, pe bună dreptate, scandalizată. Imaginea ei este folosita de ani mulți de către o firmă dubioasa care vinde pastile ce promit o slăbire spectaculoasă. Iubita lui Mircea Badea a făcut plângere la Poliție și a fost chemată pentru declarații. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile, dar și mărturia vedetei.

Carmen Brumă a apelat la autorități în speranța că neplăcuta situația va lua sfârșit. Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat, iar partenera lui Mircea Badea este revoltată. Nimic nu s-a rezolvat, iar imaginea ei este, în continuare, folosită de cei care vând iluzii persoanelor care vor să scape în timp record de kilogramele în plus.

“Sunt multe persoane publice folosite, dar foarte, foarte puține fac plângeri. Pentru că avocații costă. M-au chemat la poliție acum câteva luni întrucât eu eram cea care a reclamat infracțiunea. Am fost întrebată și am declarat fix ce scrisesem în plângerea penală de acum patru ani. M-am dus, am declarat, dar tot nu s-a rezolvat nimic. Ba da, cred că au mai făcut iar niște bani pe spatele meu. După ce se opriseră să-mi folosească imaginea, au început iar”, a declarat Carmen Brumă pentru CANCAN.RO.

(VEZI AICI: CANCAN.RO A GĂSIT-O RĂVĂȘITĂ TOATĂ PE IUBITA LUI MIRCEA BADEA: CARMEN BRUMĂ S-A LUPTAT PENTRU O PLASĂ CU PRODUSE BIO!)

Carmen Brumă, revoltată: “Nu ai de unde să-i iei”

În continuare, Carmen Brumă a explicat că este aproape imposibil să-i găsești pe cei care folosesc imaginea vedetelor pentru a-și promova produsele. Avocații ei au încercat să ia legătura cu cei care au pus la cale înșelătoria, dar fără succes.

“Nu se rezolvă nimic pentru că sunt multe persoane publice folosite dar foarte, foarte puține fac plângeri. Pentru că avocații costă. Nu ai cum să dai de ei, e o caracatiță de firme, cele mai multe cu sedii fictive și telefoane care nu există. Există în fiecare țară și acționează la fel cu vedete locale și persoane cu notorietate, medici etc. Avocații mei au încercat să aibă o discuție cu ei, dar nu ai de unde să-i iei”, ne-a mai declarat iubita lui Mircea Badea.