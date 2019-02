Iubita lui Tristan Tate, replici acide în primul ei interviu: “Cine e Bianca Drăgușanu?! N-am auzit de ea!”

Iubita lui Tristan Tate a acceptat provocarea de a vorbi despre povestea de iubire pe care o trăiește în prezent, dar și despre proiectele ei. Inevitabil, în timpul declarațiilor, Cristina Pazurati a fost nevoită să răspundă unor întrebări despre fosta parteneră a milionarului britanic, Bianca Drăgușanu.

Iubita lui Tristan Tate, replici acide în primul ei interviu

Blondă, cu un trup tonifiat și atitudine sexy, Cristina Pazurati a mărturisit în primul interviu despre relația cu Tristan Tate că ea și iubitul său au ales să se bucure de dragostea lor departe de ochii lumii, motiv pentru care nu se afișează foarte des. Ea a mai subliniat că nu o interesează afacerile lui și că nu discută despre acestea. Când i-a fost cerută părerea despre fosta iubită a lui Tristan Tate, blonda a fost tranșantă și a spus că nu a auzit de Bianca Drăgușanu și că nu știe nimic despre ea.

“Cine e Bianca Drăgușanu?! N-am auzit de ea, nu știu nimic despre ea. Nu o cunosc, nu o urmăresc, nu mă interesează. Vă spun sincer, nici cu Tristan nu am vorbit vreodată despre Bianca Drăgușanu! De ce să o fac? Ce treabă am eu cu ea, ce să spun despre ea? Nu știu cine este Bianca Drăgușanu. Nu am prea multe de spus despre Tristan. Nu mă interesează afacerile lui, nu discutăm despre asemenea lucruri. Suntem împreună, lumea știe că este iubitul meu, dar ne bucurăm de relația noastră cât mai discret. Adică, de ce să ne afișăm peste tot, e mai plăcut să ne bucurăm doar noi de ea. Nu am nevoie de expunere în această direcție, eu îmi văd de treburile mele, el își vede de-ale lui, totul de bine”, a declarat Cristina Pazurati, potrivit wowbiz.ro.

Cristina Pazurati și Tristan Tate s-au iubit înainte ca Bianca Drăgușanu să formeze un cuplu cu britanicul milionar

Iubita lui Tristan Tate își dorește o carieră strălucită în lumina reflectoarelor și printre joburile pe care vrea să le “bifeze” se numără și acela de prezentatoare. Deocamdată, ea a lansat prima melodie, care se bucură de un videoclip în care apare alături de Lenna.

“Eu, la bază, sunt actriță, am terminat facultatea la Chișinău. Acum, alături de Lenna, am un proiect muzical. Dacă va avea succes, pentru că este un test, vom vedea dacă îmi voi continua cariera și în muzică. Mi-ar plăcea, cred, să fiu o artistă completă, ca succes. Adică muzică, actorie și, cum se știe deja, prezentatoare TV”, a mai dezvăluit Cristina Pazurati, conform sursei citată mai su.

Una dintre prietenele Cristinei Puzarati a mărturisit că ea și Tristan Tate au mai fost împreună înainte ca britanicul să formeze un cuplu cu Bianca Drăgușanu: “Ceea ce nu se știe este că Tristan Tate și Cristina au mai fost împreună, înainte ca el să fie cu Bianca. După ce i-a dat papucii Biancăi, Tristan s-a reîntâlnit cu Cristina și și-a dat seama că ea este femeia pe care o dorește el, de fapt. Așa că, sunt împreună, se distrează împreună, iar ea în însoțește cât de des poate în călătoriile de afaceri ale lui Tristan”.