Vestea că Super-Simo, așa cum este supranumită Simona Halep, iubește și este iubită a încântat întreaga lume, iar după ce „informația” a explodat în showbiz-ul autohton, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii neștiute din familia celei mai bune jucătoare de tenis a lumii. Nea Stere, așa cum este alintat de cei dragi tatăl Simonei Halep, nu l-ar vedea cu ochi buni pe presupusul iubit al fiicei sale. Theo Pașa este un machedon de bani gata care s-ar fi iubit cu o dansatoare celebră, însărcinată în prezent. (CITEȘTE ȘI: THEO ESTE CĂUTAT ÎN AMERICA PENTRU DATORII FOARTE MARI)

Chiar dacă este machedon cu ”pedigree”, Theo Pașa, presupusul iubit al Simonei Halep, pare să nu fi trecut marele test al părinților sportivei. O sursă apropiată familiei Halep a mărturisit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, că tatăl celei mai bune jucătoare de tenis nu l-ar avea la suflet pe ”tânărul de bani gata”.

Stere Halep ar cunoaște destul de bine CV-ul de ”băiat de oraș” al lui Theo Pașa, în care tânărul ar fi etichetat drept un ”mare cuceritor”. Așa că, potrivit sursei citate, Nea Stere nu pare dispus să-i dea binecuvântarea lui Theo pentru o relație cu fiica lui.

Familia Simonei nu a confirmat relația sportivei cu machedonul celebru peste Ocean, deși, conform apropiaților, ori de câte ori Super-Simo avea vreo relație, tatăl ei era primul care se mândrea între cunoscuți. Însă, de data aceasta, Nea Stere nu le-ar fi spus prietenilor nimic despre vreun posibil ginere, fapt ce ne duce cu gândul că relația dintre Simona Halep și Theo Pașa este inexistentă.

Theo Pașa: „Nu a existat și nu există o relație amoroasă între mine și Simona Halep”

De altfel, asta a spus și tânărul, pe pagina lui de Facebook: „Bună dimineața. În urma articolelor apărute în spațiul public, doresc să fac următoarele precizări: nu a existat și nu există o relație amoroasă între mine și Simona Halep. Iubesc sportul, am studiat Liceul sportiv și Facultatea de educație fizică și sport Constanta. Ca atare, sunt un fan al Simonei Halep și al tuturor sportivilor, așa cum cred că toți românii ar trebui să fie… Este adevărat faptul că frecventez cafeneaua SH, unde l-am cunoscut pe tatăl Simonei, cu care am o relație bună de prietenie. Am tot respectul și considerația față de Dl. Halep, este un om deosebit, care a făcut sacrificii mari în toată cariera Simonei. Am întâlnit-o pur întâmplător la munte și, de asemenea, merg de mai mulți ani la turneele ei din America. Cine înțelege sportul de mare performanță, ar trebui să o aprecieze pe Simona pentru performanța genială realizată, dar și pentru faptul că este Ambasadorul nr. 1 al României pe toate planurile, să o susțină atunci când câștigă, dar mai ales atunci când pierde un meci! S-au inventat multe lucruri neadevărate despre mine personal, tot felul de zvonuri și ipoteze false în necunoștință de cauză, se confundă o relație de amiciție, prietenie cu una amoroasă care, categoric, nu există. Consider că e de datoria mea ca bărbat (machedon) să clarific această situație! Simona este o fată specială, modestă, ambițioasă, care are nevoie de liniște și susținere pentru a-și continua cariera și să reprezinte România la cel mai înalt nivel! Vă mulțumesc pentru înțelegere, o zi bună tuturor”.

Prieten bun cu un celebru rapper

Tânărul machedon originar din Constanța pare să fie unul dintre cei mai respectați români de peste Ocean. Presupusul iubit al Simonei Halep a ajuns să fie primit în cele mai selecte anturaje din Miami. Nu de puține ori, const[nțeanul a fost zărit la mesele VIP din cluburile de fițe din Miami petrecând alături de ”oameni cu greutate”. O sursă apropiață tânărului a mărturisit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, faptul că Theo este bun prieten cu celebrul rapper Puff Daddy, cei doi petrecând de nenumărate ori. (VEZI ȘI: SIMONA HALEP ARE UN NOU IUBIT!)

Theo ar fi rupt logodna cu o dansatoare faimoasă, care azi e gravidă

Theo, presupusul iubit al Simonei Halep, are un istoric destul de ”stufos”. Potrivit unor surse de încredere, machedonul pare să fie unul dintre cei mai selectivi bărbați. O sursă apropiată lui Theo a mărturisit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, că Theo Pașa s-ar fi iubit cu Luiza, una dintre cele mai senzuale animatoare care face furori prin cluburile de fițe din Capitală. Din anumite motive, relația dintre cei doi nu a durat foarte mult și machedonul a luat o decizie uluitoare. Theo Pașa ar fi rupt logondna cu faimoasa dansatoare, care azi e gravidă. Dar, nu, nu vă speriați, tatăl copilului pe care animatoarea îl poartă în pântec nu este Theo Pașa. Tânăra animatoare este însărcinată cu un alt bărbat.

