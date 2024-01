Iulia Albu a intrat în gura Marei Bănică. Criticul de modă a fost aspru judecată: ”Atâta umilință...”

Fană a emisiunii America Express, Mara Bănică (48 e ani) nu a ezitat să-și spună părerea despre cuplul Iulia Albu și Mike, iubitul ei. Jurnalista condamnă atitudinea și personalitatea lui Mike, însă nu poate înțelege cum iubita lui a acceptat să fie înjosită și să accepte astfel de derapaje comportamentale.

Deși au existat momente tensionate în care Mike nu prea a dat dovadă de decență, autocontrol și respect față de Iulia Albu, mai ales în timpul probelor de la America Express – Drumul Soarelui, se pare că designerul a închis ochii și a trecut peste majoritatea momentelor stânjenitoare în care a fost pusă. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Mara Bănică a vorbit inițial despre intervențiile chirurgicale de la nivelul feței pe care le-a suferit în ultima perioadă – vezi AICI detalii. Pentru că este activă pe rețelele de socializare, jurnalista a avut de-a face și cu părerea utilizatorilor Instagram.

Ce înseamnă asta? Mare parte dintre internauți i-au spus că acum seamănă cu Iulia Albu. Făcând referire la comparația utilizatorilor Instagram, Mara Bănică s-a ”aprins” și a ținut să sublinieze că ea nu are un Mike acasă și nici nu are cum să semene cu Iulia Albu.

”Nici ce îmi spun ăștia pe internet, că sunt Iulia Albu. Păi, în primul rând, eu nu am alături de mine un Mike, ferească bunul Dumnezeu. Ce? N-ai voie să te uiți la America Express? Știi că o privesc pe Iulia Albu cu alți ochi de atunci. Cum să înduri așa ceva? Ce femeie stăpână pe ea, puternică, poate să stea lângă un om care se comportă așa? E opinia mea, iartă-mă! Nu știu, să faci atâtea sacrificii doar să ai pe cineva, să știi că ești cu cineva? Atâta umilință și atâta… nu știu! Fiecare cu viața lui, dar atâta vreme cât ți-o expui la televizor, lasă-i pe alții să aibă păreri că de aia l-a arătat, nu?”, a spus Mara Bănică în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Comportamentul lui Mike a fost aspru judecat de către fanii emisiunii America Express. Într-un puseu de sinceritate, după ce a conștientizat gravitatea faptelor sale, iubitul Iuliei Albu și-a cerut public scuze pentru comportamentul pe care l-a avut în timpul filmărilor și a mărturisit că nu știe ce s-a întâmplat cu el și nici cum a ajuns să rănească exact persoana pe care o iubește cel mai mult.

„Dragii mei, în primul rând vreau să îmi cer scuze pentru comportamentul pe care l-am avut în timpul filmărilor America Express. Nu voi da explicații, pentru că nici mie nu îmi este clar ce s-a întâmplat cu mine și cum am ajuns să rănesc exact persoana pe care o iubesc cel mai mult.Ceea ce s-a întâmplat a fost greșeala vieții mele, greșeala pe care am conștientizat-o la adevărata gravitate abia după întoarcerea în țară. Aveți dreptate, nu merit empatia voastră, pentru ce s-a întâmplat. Tot ce pot face este să fiu recunoscător pentru șansa care mi-a fost dată, pentru că, realist vorbind, nu cred ca o merit. Aveți grijă de voi și de cei dragi și nu faceți ce am făcut eu. Semnat, un oltean bărbos”, a fost mesajul lui Mike după terminarea competiției America Express.