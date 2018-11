Iulia Albu a luat-o în vizor pe Lidia Buble! Stilista i-a pus și o poreclă

Iulia Albu nu iartă nicio vedetă când vine vorba despre stilul acestora, mai ales dacă încearcă să copieze. De această dată a luat-o în vizor pe Lidia Buble, pe care a criticat-o dur, punându-i chiar și o poreclă. Stilista este de părere că artista ar trebui să își construiască o identitate stilistică proprie.

„Lidia Buble continuă seria apariţiilor “Delia wanna be”. Ei, nu că ar fi pus Delia coadă la mătură, dar totuşi nici nu putem să ne prefacem că nu vedem aşa-zisele asemănări izbitoare. Fireşte că subtilitatea acestui look este vecină unei apoplexii, dar iarăşi despre asta nu voi discuta acum, ci despre faptul că Lidia Buble are totuşi un look echilibrat.

Nu, imprimeul tip tartan NU are nicio legătură cu punk-ul decât într-un anumit context, el fiind prin excelenţă de inspiraţie scoţiană, astfel încât nu era absolut necesar sa văd acei bocanci în această compoziţie. Dar nici nu mă deranjează. Ar fi totuşi momentul că Lidia să înceapă să-şi construiască o identitate stilistică proprie. Dacă poate.„, precizează Iulia Albu pe blogul său personal.

Iulia Albu a luat-o la țintă pe Alina Eremia

Pe scurt, părerea Iuliei Albu despre felul în care a apărut, la un moment dat, Alina Eremia este tranșantă. Ca de fiecare dată, de altfel. Atunci când dorește să se îmbrace, Alina Eremia trebuie să țină cont de două aspecte fundamentale: capul mic și fundul mare. Noi suntem de părere că nu este greu de memorat ceea ce scrie Iulia Albu, însă nu suntem foarte convinși că Alina Eremia va citi cu încântare caracterizarea care i s-a făcut.

Totuși, presupunem că Iulia Albu este animată, întotdeauna, de cele mai bune intenții. Și, în plus, are în spate o experiență care o poate ajuta să facă lumină, în multe cazuri, atunci când este vorba despre vestimentație.

”Nu înțeleg de ce Alina Eremia insistă să arate ca o curcă. Să ne înțelegem, ador curcile, însă estetica capului mic (Da, este, nu, nu se pune virgulă!) combinat cu fundul mare, nu este neapărat una dezirabilă în acest moment istoric. Aș fi profund recunoscătoare dacă s-ar termina această insistență cu “Balmainismele” și “Balenciagismele” de Dâmbovița. Dresurile sunt prea groase și niciodată purtabile cu sandale. Îmi plac însă make-up-ul și părul și atitudinea relaxată, deși vă mărturisesc că, până în acest moment, nu am cunoscut nicio curcă relaxată. Este adevărat că eu prefer găinile… totuși”, scrie Iulia Albu pe blogul personal.