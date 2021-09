Iulia Albu a șocat întreaga țară cu ținuta pe care a purtat-o seara trecută, la festivalul de muzică SAGA. În exclusivitate pentru cititorii CANCAN.RO, criticul de modă a vorbit despre rochia din păr natural care a făcut furori pe ringul de dans!

Iulia Albu pozează în una dintre cele mai controversate vedete de la noi din țară, lucru care se datorează și ținutelor excentrice cu care se afișează la evenimente, dar și în viața de zi cu zi. De-a lungul timpului, criticul de modă a optat pentru accesorii inedite, printre care amintim chiar și o găină!

„În total, s-au folosit aproximativ 22 metri de păr”

Dar parcă nimic nu se compară cu rochia din păr natural, purtată chiar seara trecută la Saga! Da, ați citit bine! Și dacă asta nu era destul, vedeta a mers cu hairstylist-ul după ea, ca să fie perfectă, din cap până-n picioare, la fiecare mișcare!

Reporterii CANCAN.RO au vorbit cu cea supranumită ”Lady Gaga de România” pentru a afla de ce a ales să se îmbrace în păr de om: „Este păr natural, comandat. Am avut grijă să fie nuanța mea, iar lungimea părului folosit în crearea rochiei este aceeași cu lungimea părului meu.

În total, s-au folosit aproximativ 22 metri de păr, cusuți pe o perdea veche franțuzească. E foarte ușoară și fluidă (n.r.- rochia), pentru că este din păr natural. Și dacă tot am mers împreună cu prietenii mei la festival, printre ei fiind și George Popescu, era și păcat să nu ne distrăm puțin”, ne-a spus Iulia Albu, în exclusivitate.

Modul de viață excentric – o poveste narată de Iulia Albu

Totodată, vedeta mărturisește că reacțiile primite aseară, din partea celorlalți participanți la eveniment, au fost neașteptate: „Toată lumea a vrut aseară o bucățică «din mine» (râde). Toți voiau să mă atingă, spre disperarea mea de persoană super-speriată de posibilitatea infectării cu COVID”.

Mai mult decât atât, vedeta este de părere că excentricul este prezent în orice ținută și fiecare persoană are capacitatea de a se propune în acest fel. Iulia Albu a mărturisit că nu poate decide care este cel mai neașteptat, ieșit din comun, outfit pe care l-a purtat vreodată, motiv pentru care v-a lăsat chiar pe voi, cititorii noștri, să alegeți!

„Orice ținută are o doză de excentricitate, chiar și cea mai banală ținută pe care o vezi dimineața, la metrou. Excentricul este dat tocmai de acel 1% care reprezintă greșeala asumată sau nu, în orice compoziție. Nu mă hotărăsc, nu pot să îmi dau seama care este cea mai excentrică ținută de-ale mele, de aceea o să îi lăsăm pe cititorii voștri să aleagă.

Și vă trimit, în premieră, o imagine cu un indiciu despre ținuta pe care o voi purta în seara aceasta în finala de la «Splash! Vedete la apă», care va intra, cu siguranță, în top 2!”, a mai precizat Iulia Albu.

Din critic de modă a ajuns… sirenă!

Nu ați auzit destul de des zicala: „Poți fi ceea ce vrei să fii?” E un clișeu, dar iată că Iulia Albu a reușit să ne demonstreze că, într-adevăr, totul este posibil. Am aflat, în exclusivitate, că s-a transformat în sirenă pentru finala Splash!

Secretoasă din fire, nu a vrut să ne ofere prea multe detalii, dar rămâne de văzut în ce fel „a dat” părul natural pe solzii de pește!

„Nu mi-a plăcut niciodată Ariel, pot să spun că mă identific mai mult cu Ursula. Nu am același «lipici», dar am același râs malefic, cu siguranță. Șampania nu se bea din pahare din plastic, de aceea am mereu ghiocul la îndemână”, a spus în încheiere Iulia Albu

