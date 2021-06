E pericol cu Iulia Albu! Vedetele tremură atunci când designerul le analizează ținutele. Victimă i-a fost, de data aceasta, Anda Adam. Nu a ieșit deloc bine.

ulia Albu a fost prezentă în platoul unei emisiuni TV cu scopul de a comenta ținutele vedetelor de la noi din țară. Pe lista creatoarei de modă s-au numărat mai multe celebrități feminine în frunte cu Anda Adam despre care nu a avut tocmai numai cuvinte de laudă. (CITEȘTE ȘI: IULIA ALBU A DAT DIN CASĂ! CE A SPUS DESPRE CRISTI BORCEA ȘI FAMILIA ACESTUIA? „NE-AM CERTAT FOARTE MULT”)

Iulia Albu afăcut-o praf pe Anda Adam: ”Vulgară!”

Creatoare de modă a comentat ținutele mai multor dive din showbiz care au participat la o petrecere unde dress code-ul era îmbrăcămintea albă. Denisa de la Bambi, Andreea Marin, Maria Constantin și Anamaria Prodan au picat în ochiul critic al Iuliei. (NU RATA: AȘA A SCĂPAT IULIA ALBU DE PROBLEMELE LA PĂR: ”AM FĂCUT INJECȚII ÎN SCALP!”)

Dar a venit rândul Andei Adam! A spus despre artistă că arată ca o păpușă Barbie! Iulia Albu a remarcat, apoi, faptul că Anda Adam a apărut public cu rădăcinile părului nevopsite, lucru ce nu arată estetic pentru o femeie atât de frumoasă. „Am așa câteva lacrimi. Este și o să rămână o păpușă Barbie, ea așa dorește să fie, nu are o siluetă urâtă, dar exagerează cu această expunere a bustului, nici dacă ar fi natural nu ar trebui expus așa. Să iși vopsească rădăcinile, nu să apară așa. Are încălțămintea aurie, are un ceas potrivit pentru costum, dacă nu ar fi avut acea bluză. Așa nu, pentru că imaginea este vulgară”, a spus Iulia Albu în cadrul emisiunii TV.