Așa a scăpat Iulia Albu de problemele la păr: ”Am făcut injecții în scalp!”

Iulia Albu are, acum, un păr de invidiat, dar nu mereu a fost așa. Mai mult, s-a confruntat chiar cu mari probleme. A reușit să le rezolve, dar cu mult sacrificiu.

Iulia avea să povestească, pe Instagram, că nu i-a fost deloc ușor, dar că, în cele din urmă, problema a fost rezolvată definitiv. „Cred că părul este punctul meu forte în acest moment, după foarte mulți ani în care știți că am avut probleme. Nu m-am axat doar pe medicație, ci am făcut și foarte multe injecții în scalp pentru regenerarea părului. Am avut și o dietă echilibrată și am făcut sport.

Am ales să fac aceste Story-uri fără extensi, fără produse, doar cu părul spălat, așa cum este el. După cum v-am spus a fost o muncă foarte grea. Ca să ajung în punctul acesta, eu mi-am pierdut aproape jumătate de păr din cauza unor probleme de sănătate pe care le-am avut și din cauza stresului și a unui proiect. Noi am mai avut discuția despre vitamine pentru păr și unghii, nu este suficient. Am încercat foarte multe vitamine, unele foarte bune, majoritatea sunt ok dacă ai o situație cum este cazul meu. Personal trebuie să renunț și la gluten, și la lactoză”, a spus Iulia Albu pe Instagram.

Iulia Albu nu a apelat doar la tratament medicamentos , ci și la un stil de viață complex. A luat vitamine specifice pentru problemele de păr, a făcut și foarte multe injecții în scalp pentru regenerare, dar a avut grijă și la ceea ce mânca. Plus un stil de viață activ și orele multe de sport i-au adus numai avantaje.

Iulia Albu le-a oferit admiratorilor ei toate sfaturile pe care le-a acumulat din propria experiență. Astfel, văzând cât de loiali sunt admiratorii ei, care doresc să împărtășească din ce în ce mai multe lucruri cu vedeta, blondina a decis să le dezvăluie și unul dintre cele mai importante secrete ale ei în materie de look.

Sursa foto: Instagram