Iulia Albu dă de pământ cu Smiley. Cu ce a călcat pe bec juratul de la “Vocea României”

Smiley a intrat fără voia lui în colimatoriul Iuliei Albu. Fashion editor-ul i-a rezervat un loc special într-un nou articol postat pe blogul său, unde și-a exprimat părerea despre sacourile purtate de talentatul artist.



Jurata de la “Bravo, ai stil!” este nemulțumită de alegerile lui Smiley atunci când vine vorba despre sacouri, deși, e conștientă că unele dintre ele îi sunt recomandate. La un moment dat, Iulia Albu a sugerat ca 5%dintre numeroșii urmăritori ai cântărețului de pe rețelele de socializare să-l întrebe atunci când îmbracă un sacou nepotrivit: “De unde vii la ora asta, pe unde ai umblat? Vii cu haina șifonată și cu părul deranjat?”.

“Smiley Omul este un om ca noi toti. Are zile in care isi spala singur parbrizul masinii, zile in care incearca sa mediteze si nu reuseste, si zile in care se spanzura pur si simplu de un candelabru. Mai rau este cu zilele in care decide să poarte aceste sacouri atroce pe care Dumnezeau stie cine i le-a recomandat. «Definitely» a no, no.

Propun ca de fiecare data cand le poarta, 5% din cei 1 milion de followers sa-l intrebe: «De unde vii la ora asta, pe unde ai umblat? Vii cu haina sifonata si cu parul deranjat?»”, a scris vedeta pe blogul ei.

Smiley se iubește cu Gina Pistol de anul trecut

Smiley, pe numele său adevărat Andrei Tiberiu Maria, s-a născut pe 27 iulie 1983, în Piteşti. El este cântăreț, actor, compozitor, producător. Artistul a debutat în carieră ca membru al trupei Simplu. Smiley și Gina Pistol formează un cuplu din vara anului trecut.