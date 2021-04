Iulia Albu, despre fiul lui Ștefan Bănică Jr.: „Va frânge foarte multe inimi”

Iulia Albu l-a luat în vizor pe fiul lui Ștefan Bănică Jr. Tânărul este în drumul spre succes, iar criticul de modă i-a observat potențialul. Ea spune că Radu nu seamănă absolut deloc cu tatăl lui.

„Cred că va frânge foarte multe inimi Radu Ștefan Bănică. Înțeleg că are vreo 18 ani, cam așa. Mie nu mi se pare că seamănă cu tatăl lui așa de mult… Nu, nu mi se pare că seamănă cu Ștefan Bănică. Mi se pare că are un look total diferit față de absolut tot ce am văzut, cel puțin în zona de Instagram are un potențial fabulos. Dacă va încerca să exploateze și această parte, va fi un succes garantat. Despre cum cântă nu știu… Și el e tot actor’, a declarat Iulia Albu în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

Radu Ștefan Bănică, presiunea celebrității tatălui său

Într-un interviu pentru VIVA!, Radu a mărturisit că numele Bănică vine cu o mare responsabilitate pentru el.

‘E o mândrie, pentru mine, să port acest nume celebru, dar, în același timp, reprezintă și o mare responsabilitate. Cu siguranță, o să am de muncit de trei ori mai mult, dar asta nu mă va opri să urmez aceeași carieră ca tatăl și ca bunicul meu. (…) Un sfat important pe care mi l-a dat tata în legătură cu meseria pe care vreau s-o fac este să am grijă să nu fiu pe scenă o formă fără conținut.’, ne-a spus Radu, fiul lui Ștefan Bănică.

