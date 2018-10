Iulia Albu nu o menajează pe Laura Cosoi: ”Are un fel obsesiv de a-și fotografia copilul”!

Iulia Albu nu o menjează pe Laura Cosoi, numai că – de data aceasta – nu este vorba despre vreo ținută greșit aleasă de Laura sau de încălțăminte fără trecut, prezent și viitor. În atenția Iuliei Albu a intrat felul în care Laura Cosoi își fotografiază copilul.

Bine, cineva ar putea spune că părintele își poate fotografia copilul/copiii așa cum dorește, atâta vreme cât nu pune în pericol viața progeniturii/progeniturilor. Cazuri au mai existat, chiar și pe alte meleaguri. Copiii ținuți deasupra unor crocodili, alți copilași scoși, periculos, deasupra balcoanelor, sub privirile unor spectatori care aplaudau.

În cazul Laurei Cosoi, însă, este vorba despre postări de pe pagina sa de Instagram. Iulia Albu scrie pe blogul personal că Laura Cosoi a devenit ”femeie de casă” – parcă sesizăm o oarecare nuanță ironică, dar este vorba doar de o tușă fină -, numai că este surprinzător ”felul obsesiv-compulsive” în care își fotografiază copilul.

”Laura Cosoi a devenit femeie de casă, ceea ce este evident pentru toți. Ceea ce nu este atât de evident totuși pentru toată lumea… este felul obsesiv – compulsive, firește, nu la modul clinic din fericire, sper… în care își pozează copilul în toate ipostazele. “Preferatele” mele sunt cele cu tava și căruțul poziționat pe o stâncă extrem de periculoasă dar, hei, ce mai contează… când ești Laura Cosoi poți să-ți pozezi ce și cum vrei și ai putea chiar că lumea să uite faptul că odată purtai niște extensii extrem de nefericite. No Worries, toată lumea evoluează!”, scrie Iulia Albu pe blogul personal.

CITEȘTE ȘI: LAURA COSOI A POVESTIT CUM A NĂSCUT-O NATURAL PE FETIȚA SA: ”AM AUZIT CUM S-AU RUPT MEMBRANELE. NU SPUN CĂ NU AU FOST DURERI…“

Iulia Albu nu o menajează pe Laura Cosoi. Nu este pentru prima oară

În 2015, aceeași Iulia Albu a criticat-o pe Laura Cosoi pentru voalul de mireasă ales la nuntă, considerând că acesta a fost doar o reinterpretare a celui purtat de străbunica ei. La data respectivă, replica Laurei Cosoi nu a întârziat:

„Povestea voalului meu este specială. Spun asta pentru ca deși nu am știut niciodată cum va arăta rochia de mireasă, am știut întotdeauna că voalul trebuie să fie ca acela al străbunicii mele. I-am adus un omagiu persoanei cu care cei din familie spun că semăn cel mai mult, Mamuca. Mă crezi sau nu, voalul ei este acasă la mine, într-o cutie cu amintiri. S-a îngălbenit după atâția ani. Dar poartă cu el povestea zilei mărețe când se „năstea” familia noastră. Am simțit să port cu mine în ziua aceasta importanța aerului românesc străbun, simbolizat de marama portului tradițional. Voalul acesta a fost o alegere naturală, o bucurie nespusă pentru familia mea, o întoarcere în timp cu o încărcătură emoțională deosebită. Ca și în cazul portului tradițional, am ținut ca voalul meu să fie brodat de mână, iar pentru un plus de eleganță am purtat sub el o coroniță foarte fină, lucrată manual din pietre prețioase, detaliu care a întregit povestea”, a scris Laura Cosoi pe blogul ei.

CITEȘTE ȘI: A NĂSCUT LAURA COSOI! S-A AFLAT ȘI NUMELE FETIȚEI