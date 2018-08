Laura Cosoi este mămică din luna iunie a acestui an și se pregătește acum să-și creștineze fetița, pe nume Rita. (Super oferte la accesorii gaming) Ea nu lasă nimic la voia întâmplării și i-a procurat deja rochița fetiței sale. Ba chiar a postat-o pe pagina sa de socializare cu un mesaj.

Rochia este de culoarea untului, din voal și dantelă, cu guleraș Peter Pan, și are pe piept un model floral cusut de mână de o prietenă bună a ei. (Console si accesorii gaming) Laura i-a mulțumit acesteia pe pagina personală de Facebook. ”Marcela Cosnean ești minunată! Atât de creativă și de sensibilă… Tot ce faci e plin de însemnătate și de dragoste! Mulțumim pentru cadoul minunat, o amintire pe viață,” a scris Laura Cosoi în dreptul pozei cu rochița.

CITEȘTE ȘI: LAURA COSOI, PERIPEȚII ACASĂ LA STEPHAN PELGER: ”ÎN BRAȚELE RITEI S-A AVÂNTAT UN MOTAN”

”Draga mea Laura Cosoi, dragii mei si de-acum si draga Rita. Va multumesc ca faceti parte din viata mea si ma bucur tare ca sunt cu voi prin acest mic gest facut din drag si cu multa bucurie in suflet. Sa va fie viata impreuna , plina de sanatate si de iubire. Va iubesc”, a fost răspunsul creatoarei.

Laura Cosoi a născut la începutul lui iunie

Laura Cosoi a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și este acum o mămică fericită însă vedeta a trecut prin momente de panică după ce s-a externat din spital. Laura Cosoi a dezvăluit motivele disperării sale.

CITEȘTE ȘI: LAURA COSOI A POVESTIT CUM A NĂSCUT-O NATURAL PE FETIȚA SA: ”AM AUZIT CUM S-AU RUPT MEMBRANELE. NU SPUN CĂ NU AU FOST DURERI…“

„Eu am avut norocul ca Rita să se adaptaze imediat cu hrănitul la sân, încă din maternitate. Însă, așa cum ți-am povestit, în a doua noapte după ce am ajuns acasă, a plâns destul de mult. Am intrat puțin în alertă, recunosc, pentru că știam că ea nu plânge fără motiv. Neonatologul ne-a lămurit că plânge pentru că nu e sătulă și ne-a recomandat o formulă de lapte cu care să îi completăm mesele. Asta după ce am constatat că a mai scăzut în greutate (știm că e normal să scadă în greutate câteva sute de grame, dar trebuie să se și oprească) de la externarea din maternitate, lucru deloc bun. Bineînțeles că și nouă ne-a fost frică să nu refuze apoi sânul, însă Rita a fost detul de înțeleaptă,” a scris Laura pe blogul său.

Vedeta a născut pe 11 iunie o fetiță perfect sănătoasă, iar la scurt timp a publicat și prima imagine cu micuța, fără a-i arăta însă fața. Recent, pe blogul personal, vedeta a povestit cum a decrus nașterea și cum a ales numele micuței.

CITEȘTE ȘI: LAURA COSOI, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI. CUM A DECURS NAȘTEREA ȘI MOTIVUL PENTRU CARE ȘI-A NUMIT FIICA RITA

”Ni s-a umplut sufletul de fericire si inima de dragoste când luni, pe 11 iunie, la 5.36 de minute a venit pe lume Rita, fetiţa noastră şi, odată cu ea, am simţit că am primit şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Suntem binecuvântati cu un pui de om superb, iar Cosmin este absolut convins că e perfectă! I-am ales numele Rita de la Sfânta Rita de Cascia, făcătoare de minuni, celebrată de catolici şi printre semnificaţii Rita este – ‘copilul luminii’. Sfânta Rita ne-a fost alături în fiecare moment şi astfel alegerea numelui a venit natural, firesc. Naşterea, pe cale naturală, a durat puţin – în două ore şi jumătate Rita a fost în braţele mele! Au fost momente extraordinar de emoţionante şi totul a decurs mai bine decât m-am aşteptat”, a mai scris Laura Cosoi pe blogul ei.