Laura Cosoi, peripeții acasă la Stephan Pelger: ”În brațele Ritei s-a avântat un motan”

De când a devenit mămică, Laura Cosoi petrece fiecare moment cu fetița ei. Însă, viața de proaspătă mămică vine la pachet și cu mici peripeții!

Laura Cosoi este în culmea fericirii de când a adus-o pe lume pe fetița ei, Rita. Micuța este centrul universului ei și iată că a venit momentul ca prietenii de suflet ai Laurei Cosoi să o cunoască pe feblețea ei. Astăzi, Laura Cosoi s-a întâlnit cu bunul ei prieten, Stephan Pelger și împreună au petrecut timp de calitate, dar presărat și cu mici peripeții.

”Azi Stephan Pelger a cunoscut-o pe Rita. Am stat în gradină la povești, am băut limonadă și, la un moment dat, în brațele mele, în bratele Ritei de fapt, s-a avântat un motan în vârstă de 16 ani. Ne-am făcut prieteni noi, în locuri noi. Sunt frumoase zilele de vară în București.”, a scris Laura Cosoi pe contul ei de Instagram.

Laura Cosoi, momente de panică după naștere

Laura Cosoi este acum o mămică fericită! Însă după naștere, vedeta a trecut prin momente de panică. Laura Cosoi a mărturisit motivele disperării sale.

Laura Cosoi a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și este acum o mămică fericită însă vedeta a trecut prin momente de panică după ce s-a externat din spital. Laura Cosoi a dezvăluit motivele disperării sale.

„Eu am avut norocul ca Rita să se adaptaze imediat cu hrănitul la sân, încă din maternitate. Însă, așa cum ți-am povestit, în a doua noapte după ce am ajuns acasă, a plâns destul de mult. Am intrat puțin în alertă, recunosc, pentru că știam că ea nu plânge fără motiv. Neonatologul ne-a lămurit că plânge pentru că nu e sătulă și ne-a recomandat o formulă de lapte cu care să îi completăm mesele. Asta după ce am constatat că a mai scăzut în greutate (știm că e normal să scadă în greutate câteva sute de grame, dar trebuie să se și oprească) de la externarea din maternitate, lucru deloc bun. Bineînțeles că și nouă ne-a fost frică să nu refuze apoi sânul, însă Rita a fost detul de înțeleaptă" a povestit proaspăta mămică, pe blog.