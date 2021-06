Iulia Sălăgean, „umbra” Biancăi Drăgușanu. Ce mesaje i-a trimis Gabi Bădălău Iuliei, după despărțirea de blondină 

În povestea de dragoste dintre Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu ne-am obișnuit ca, din când în când, să apară și Alex Bodi. Iată că despărțirea de doar o zi, a adus în peisaj un alt personaj controversat, Iulia Sălăgean. Fostul partener al Claudiei Pătrășcanu i-a trimis un mesaj ciudat.

Iulia Sălăgean a dezvăluit în emisiunea lui Dan Capatos că Gabi Bădălău i-a trimis un mesaj ciudat, după câteva ore după ce anunțase că între el și Bianca nu mai este nimic. Potrivit fostei soții a lui Alex Bodi, Bădălău s-ar fi interesat de starea ei și i-ar fi scris „Cum ești?”. Însă Iulia a ales să nu răspundă acestei întrebări, ci doar să facă o captură a mesajului pentru a putea, la un moment dat, să-și susțină vorbele.

Cea care nu ar fi putut trece peste această mică întâmplare a fost Bianca, după spusele Iuliei. Se pare că vedeta i-ar fi trimis un mesaj în care o acuza că își dorește să îl fure de lângă ea pe Gabi, dar nici acestui mesaj nu a vrut să dea curs.

”Nu m-a deranjat și nici nu m-a enervat mesajul ei, dacă ea spune niște cuvinte nu înseamnă că reflectă realitate, ea un mesaj dur, dar…Eu am niște principii de femeie, eu nu doresc iubitul nimănui, ea are paranoia cu mine de când a ieșit primul scandal, ea are paranoia și cu Gabi, și cu Alex. Da, există mesaje. Gabi mi-a scris un mesaj, după care l-a șters. Asta s-a întâmplat acum două zile, mi-a scris cum ești, din senin. Eu nu i-am răspuns.”, a spus Iulia Sălăgean la Xtra Night Show.

Ce spune Iulia Sălăgean despre Gabi Bădălău

În altă ordine de idei, fosta soției a lui Alex Bodi susține că niciodată nu s-ar putea uita la Gabi Bădălău într-un alt fel. Fiul ex-ministrului Economiei nu este genul ei de bărbat și nu reușește să o atragă în niciun fel.

”Tocmai, ar trebui să fi retardă ca femeie să te gândești că un om iese de o zi dintr-o relație și trimite… Bărbații vin cu tot felul de scuze. În schimb, la ea Alex era căsătorit, era într-o relație cu mine. (…)

Nu e genul meu de bărbat din toate punctele de vedere”, a mai spus Iulia Sălăgean la Xtra Night Show.

