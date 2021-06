Bianca Drăgușanu, noi reacții tranșante după despărțirea de Gabi Bădălău: “Îi vor jigni pe toți” | FOTO

Bianca Drăgușanu își continuă seria mesajelor cu tâlc după despărțirea de Gabi Bădălău, iar cele mai noi sunt destul de tranșante. Unii dintre susținătorii fostei prezentatoare sunt de părere că, de fapt, unele dintre reacții ar fi îndreptate către fostul soț, Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu, mesaje acide pe IG Story

Postarea din colajul de mai jos este una dintre cele trei făcute de celebra blondă pe Instagram Stories. “I AM are the two most powerful words in the Universe, because whatever you put after them shapes your reality” se traduce astfel: “EU SUNT reprezintă cele mai puternice două cuvinte din Univers, pentru că, indiferent, ce pui după ele îți modelează realitatea”.

După cum puteți remarca în galeria foto a articolului, Bianca Drăgușanu a mai publicat alte două imagini pe care sunt notate anumite idei ce par a fi îndreptate direct spre Gabi Bădălău.

“Your emotional intelligence and intuition will offend everyone who can’t run game on you… (n,r.: Inteligența ta emoțională și intuiția îi vor jigni pe toți cei care nu pot să te joace…)” și “Next time someone tries to put you down, remember that confidence is quiet, but insecurity is loud (n.r.: Data viitoare când cineva încearcă să pună jos, amintește-ți că încrederea este liniștită, dar nesiguranța este zgomotoasă)”; înainte să o distribuie pe cea din urmă, vedeta a scris: “No words needed! (n.r.: Nu este nevoie de cuvinte!)”.

Gabi Bădălău, declarațiile prin care a anunțat despărțirea de Bianca Drăgușanu

“Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema. Nu ne-am făcut planuri niciodată de nuntă.

Sunt un bărbat singur, fără nicio obligație, cu gândul doar la copiii mei și la afaceri. Atât. Am avut o relație frumoasă. Vreau să rămân doar cu amintirile bune din această relație. Despre Bianca am o părere foarte bună și îi doresc binele și cam atât. Nu cred că această mediatizare care s-a făcut este benefică cuiva. Nu am avut nicio discuție cu familia mea despre Bianca Drăgușanu. Nu comentez declarațiile Biancăi. Eu îmi asum ce spun. (…)”, a declarat fiul lui Niculae Bădălău în urmă cu două zile la o emisiune de la Antena Stars.

