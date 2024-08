Iulia Vântur, amanta lui Bogdan Vlădău?! Gina Chirilă a spus TOT: „Am zis să fiu total sinceră”

Gina Chirilă nu a ezitat să dezvăluie că Iulia Vântur și Bogdan Vlădău au fost împreună înainte de a forma un cuplu. Pentru a preveni orice interpretări greșite, ea a oferit și câteva explicații suplimentare.

„Nu am aflat, nu a fost, nu am suspectat, dar a fost o idilă între ei. La un moment dat. Este și în presă. Să nu mă înțelegeți greșit, o admir foarte mult pe Iulia. Înainte, nu când eram căsătoriți. Am zis să fiu total sinceră și m-am dus în trecut”, a dezvăluit soția fostului model.

Iulia Vântur este discretă în ceea ce privește viața sa amoroasă

Iulia Vântur este într-o relație de mai bine de 10 ani cu Salman Khan. Vedeta a demonstrat în repetate rânduri că este fericită alături de celebrul actor de la Bollywood, dar a preferat să-și păstreze viața intimă discretă. Relația lor funcționează perfect, iar fosta prezentatoare TV consideră că întemeierea unei familii se va întâmpla la momentul potrivit. „Misterul a dat mereu mai multă savoare dragostei. Nu m-am despărțit, nu m-am căsătorit, sunt constantă în iubire de atâția ani. Nu mă obosesc. Da, mi-ar plăcea să devin mamă, însă un copil e un dar divin. Se va întâmpla atunci când va trebui să se întâmple… Eu îl primesc cu bucurie!”, a dezvăluit Iulia Vântur, în urmă cu ceva timp.

