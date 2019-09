Iulia Vântur, atacată de 3 bărbați. Ce rol are vedeta în noul serial de acțiune

Iulia Vântur este parte din distributia internationala a serialului de actiune “Jack Stall Dead”, filmat si produs in Londra, regizat de Nick Mckinless care a lucrat la filme importante de la Hollywood precum “Transformers”, “Game of thrones”, “The Fury” sau “Justice League” si de Ali Jacko, multiplu campion mondial la kickbox.

Vedeta din Romania joaca rolul unei agente secrete de top, JO, care lucreaza pentru cea mai mare agentie secreta a Guvernului, unde se aduna cei mai buni profesionisti ai lumii pentru a solutiona cazuri importante.

“Jo, personajul pe care il intruchipez este o femeie foarte puternica, super antrenatata, profesionista de top, cu aptitudini remarcabile, de necombatut, care merge pana in panzele albe pentru a rezolva un caz. Este motivationala!”, isi descrie Iulia Vantur personajul.

Pregatirea pentru rol a fost ca o tabara militara pentru Iulia Vantur, s-a antrenat fizic foarte mult, a invatat tehnicile de lupta specifice, iar antrenamentele pentru rol le-a facut cu Daniel Lociccero, considerat antrenorul nr. 1 la Hollywood, care a lucrat pentru productii precum “Mission Impossible”, “Dunkirk” sau “Spiderman”.

“M-am antrenat cate 4 ore pe zi, aveam febra musculara si dureri in tot corpul, incat ridicatul din pat dimineata devenise un mare task pentru mine. Am descoperit muschi in corpul meu de care nu aveam habar ?. Mi-a placut foarte mult sa ma pregatesc pentru acest rol, antrenamentul m-a provocat sa-mi depasesc limitele, sa accesez acea putere interioara, focusul, disciplina si un munte de motivatie. A fost o adevarata lectie. Asteptam cu entuziasm fiecare zi de filmare. A fost multa munca, dar a meritat 100%. Faptul ca profesionisti de top mi-au apreciat munca mi-a dat incredere sa continui, sa ma perfectionez si sa devin mai buna. Rolul de action girl mi se potriveste”, povesteste plina de entuziasm Iulia Vantur.

Din distributia serialului “Jack Stall Dead” mai fac parte, alaturi de Iulia Vantur, Ali Jacko, Rohan Marley, fiul legendarului Bob Marley si Silvio Simac.