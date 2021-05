Iulia Vântur, despre mutarea în India: „M-am lăsat dusă de val și nu am știut ce o să mă aștepte”

Iulia Vântur a oferit noi declarații despre cum a ajuns să se mute definitv în India. Fosta prezentatoare de la Pro Tv s-a întors recent în țară.

Iulia Vântur a precizat că, pentru a se putea obișnui într-o țară străină, a trebuit să învețe ce înseamnă toleranța.

„Traiul într-o țară străină te provoacă foarte mult. (…) Am învățat lecția toleranței. În momentul în care te izbești de o cultură nouă trebuie să înveți toleranța, altfel nu ai cum să supraviețuiești acolo. Trebuie să înveți să-i accepți pe cei din jur. (…) Ai nevoie de toleranță pentru asta. Au fost momente grele în care îmi doream doar să simt îmbrățișarea mamei mele sau a tatălui. E un sentiment pe care n-ai cum să-l înțelegi decât atunci când ești departe de familia ta”, a declarat Iulia Vântur la Antena Stars.

De asemenea, iubita lui Salman Khan a spus ș ice a făcut-o să se mute definitv în India.

„M-am lăsat dusă de val și ceea ce mi-a spus sufletul, aia am făcut. Nu am știut ce o să mă aștepte. Nu aveam nicio intenție profesională. (…) Am avut încredere în mine și în Dumnezeu. (…) Pentru o vreme, am păstrat proiectele din România în paralel cu ședrea mea în India, iar pe parcurs am început să muncesc și acolo”, a mărturisit românca.

Iulia Vântur, foarte fericită alături de Salman Khan

Deși se știe că se iubește cu celebrul actor Salman Khan, Iulia preferă să nu vorbească depre relația ei. Cu toate astea, fosta prezentatoare TV recunoaște că este fericită și subliniază că acest lucru se datorează păcii interioare pe care o simte și nicidecum realizărilor externe.

„Sunt o persoană fericită! Nu pentru că lucrurile din jurul meu sunt extraordinare, dar cred că e mai mult de pacea aia pe care ți-o aduci în minte.”, a explicat vedeta.

