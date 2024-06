Iulia Vântur, la nuntă în India! Ipostaza incendiară în care a apărut iubita lui Salman Khan: „Făcuți unul pentru celălalt”

Iulia Vântur nu ratează nicio ocazie în care să nu fie în centrul atenției! Fosta prezentatoare de la Pro TV se bucură de mult succes în mediul online, acolo unde este urmărită de milioane de oameni din toate colțurile lumii. Vedeta a luat parte, de curând, la o nuntă în India, unde a făcut furori. A purtat o ținută strălucitoare, la propriu și la figurat, și a întors toate privirile!

Iulia Vântur este stabilită de ani buni în India, iar în România mai vine doar în vacanță. Vedeta de televiziune și-a făcut mulți prieteni în țara iubitului ei, Salman Khan, și ia parte adesea la evenimente restrânse. Spre exemplu, recent, fosta prezentatoare de la Pro TV a mers la nunta unor prieteni din India și i-a cucerit pe toți. A întors toate privirile, pentru că a ales să poarte o ținută spectaculoasă.

Aceasta a purtat o rochie albastră, strălucitoare și la propriu, și la figurat. Românca i-a lăsat mască pe toți, încă de la începutul evenimentului. Comentariile de apreciere și de laudă au curs pe internet, după ce fosta moderatoare a publicat o serie de imagini de la nunta amicilor ei. Nu a lipsit nici mesajul emoționant, pe care a ținut să-l transmită tinerilor căsătoriți.

Iulia Vântur a plecat în India, acum 12 ani, țară care i-a devenit casă. Revine pe meleagurile natale ori de câte ori are ocazia, însă o mare parte din timp și-o petrece în țara iubitului ei, Salman Khan. Acolo, vedeta se bucură de mult succes în carieră, fiind una dintre cele mai îndrăgite artiste.

„Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte. Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar. Cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională. Mă bucur că am avut curaj.

Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită. În India m-am maturizat, am devenit femeie cu adevărat”, mărturisea Iulia Vântur, pentru VIVA!