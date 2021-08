Iulia Vântur nu renunță la Salman Khan, deși se află de aproape patru luni în România „Fie ploaie, fie vânt, noi aici suntem!”

Aflată singură din luna mai în România, Iulia Vântur a ridicat semne de întrebări cu privire la relația pe care o are cu starul de la Bollywood, Salman Khan. Cu toate acestea, fosta prezentatoare continuă să dezmintă zvonurile conform cărora s-ar fi separat de actor.

Invitată în emisiunea Teo Show, vedeta a anunțat că va reveni în India curând și că are un partener înțelegător. Mai mult, fosta prezentatoare a emisiunii „Dansez pentru Tine’ a precizat, din nou, că are motive întemeiate pentru care a petrecut mai mult timp în România.

‘Fie ploaie, fie vânt, noi aici suntem! Da, mă întorc pentru că trebuie să mă întorc. Și pentru că am și treabă, intenționăm să filmăm la începutul lui august. El filmează deja. Am avut motive pentru care am fost aici și pentru care încă mai sunt aici. Și se înțelege, e înțelegător’, a precizat Iulia Vântur, despre partenerul ei, Salman Khan.

NU RATA: Iulia Vântur revine în televiziune? Vedeta a fost în vizită la PRO TV

Salman Khan are soție și copii la Dubai?!

Iulia Vântur a spus că a avut mai multe proiecte de pus la puncct în România, în timp ce iubitul ei, Salman Khan, a fost implicat în mai multe scandaluri. După ce a fost acuzat într-un dosar de înșelăciune, alături de alți câțiva membri din familie, Salman Khan a fost surprins să afle, recent, că ar avea soție și copii în Dubai.

‘Oamenii știu foarte bine că asta este o prostie. Nu știu de ce acei oameni de pe internet au postat asta. Și nu știu despre cine e vorba. Frate, toată lumea știe.

Nu sunt căsătorit. Nu am o soție. Locuiesc într-un apartament din India, unde am stat în ultimii 9 ani. Nu voi răspunde acestei persoane. Întreaga Indie știe unde locuiesc.

Această persoană chiar crede că voi da un răspuns respectuos? Frate, nu am soție’, a transmis Salman Khan, potrivit zeenews.india.

VEZI ȘI: S-au despărțit sau nu?! Ce se întâmplă, de fapt, cu Iulia Vântur și Salman Khan. Motivul pentru care vedeta se află în România de câteva luni