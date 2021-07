Iulia Vântur revine în televiziune?

De mulți ani, Iulia Vântur a părăsit plaiurile natale și s-a mutat în India, alături de iubitul ei Salman Khan. Însă, de peste o lună se află în România, singură, fapt ce a alimentat bârfele asupra despărțirii de vedeta de la Bollywood.

Recent, Iulia Vântur a fost în vizită la PRO TV, ceea ce ne face să ne întrebăm: se întoarce Iulia în televiziune în țara natală? Vedeta a postat o fotografie pe pagina sa de Instagram alături de foștii colegi, fiind extrem de fericită de revederea cu oamenii dragi.

”Cât de mult m-a încărcat revederea cu oameni dragi, cu care am lucrat mulți ani la @protv_romania 😀 alături de care am trăit momente frumoase, lângă care am crescut și învățat. Dragul meu Busu, superbă @monicadascalu și toată echipa de oameni buni cu care am lucrat la @stirileprotvro va mulțumesc pentru amintiri, pentru bucuria cu care-mi umpleți sufletul când ne revedem 🤗❤️🙏🏼 Mi-ar fi plăcut să am acum poză cu toți dar va păstrez în suflet cu drag, mi-at făcut ziua și mai frumoasă”, a scris acesta în dreptul fotografiei în care apare zâmbind alături de Busu și de Monica Dascălu.

„Aș lua-o de la capăt”

Deși mereu a spus că începutul în India a fost destul de greu, Iulia Vântur ar face din nou aceleași alegeri. Vedeta este extrem de încântată de viața pe care o are acum și nu ar schimba nimic.

„Se întâmplă un lucru atunci când e momentul potrivit, nu mai devreme, nu mai târziu. Momentul perfect pentru mine a fost în 2011, atunci am fost pentru prima data în India, dar a fost așa o vacanță, nu mi-am plănuit-o eu.

Viața m-a dus acolo. În momentul în care am plecat din aeroport din Mumbai, îmi venea să plâng că plecam de acolo. Mi-am promis ca o să mă întorc acolo. Ultimii ani au fost pentru mine transformatori. Dacă ar fi să mai trăiesc o dată aceeași experiență, aș lua-o de la capăt”, spunea Iulia Vântur.

