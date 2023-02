Iulia Vântur se confruntă cu probleme de sănătate! Ce a pățit vedeta: „Am ieșit din circuit, nu am avut încotro”

Iulia Vântur s-a concentrat, în ultima perioadă, pe activitatea sa profesională, având multe proiecte pe care trebuia să le ducă la sfârșit. Acest lucru a făcut-o să clacheze, pentru că programul încărcat pe care l-a avut în ultima vreme a făcut-o să-și neglijeze sănătatea și în aceste condiții, vedeta s-a îmbolnăvit. Iată ce a spus aceasta despre starea ei de sănătate.

De când a plecat în India, Iulia Vântur s-a concentrat foarte mult pe cariera sa. A intrat în industria muzicală, iubitul său, Salman Khan, fiind cel care i-a descoperit talentul, și a ajuns să aibă succes, fiind apreciată de sute de mii de fani. Se cunoaște faptul că Iulia este o persoană muncitoare și perseverentă, aceasta construindu-și în România, în urma cu mulți ani, o carieră în televiziune. A renunțat, însă, de dragul iubirii, stabilindu-se în India pentru a începe o nouă viață cu îndrăgitul actor indian, Salman Khan.

Însă, în ultima perioadă, Iulia s-a concentrat foarte mult pe proiectele pe care le are în India, iar din acest motiv a ajuns să se îmbolnăvească, asta pentru că a muncit până la epuizare, după cum susține ea.

(CITEȘTE ȘI: Iulia Vântur, surprinsă cu un bărbat, la scurt timp după ce s-a zis că Salman Khan s-ar fi cuplat cu alta)

Iulia Vântur: „Eram mult prea epuizată”

Întrebată de Lili Sandu, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, cum sărbătorește luna iubirii, vedeta a spus că tot prin muncă, la fel ca și până acum, însă va fi nevoiesă ia o pauză forțată, asta pentru că programul încărcat și-a pus amprenta asupra ei, îmbolnăvindu-se.

„Muncind, deși în ultimele zile nu am mai putut să muncesc, am ieșit din circuit, nu am avut încotro, tocmai pentru că probabil eram mult prea epuizată și nu am avut grijă de mine cum trebuie. Au fost multe proiecte pe care a trebuit să le ducem la bun sfârșit, așa că am fost puțin cam prea ocupată în ultima vreme. De asta cred că am și răcit, m-am și îmbolnăvit. Altfel e ok, revin în câteva zile”, a declarat Iulia Vântur, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, de la PRO TV.