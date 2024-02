Iulia Vântur, văzută în brațele lui Mihai Petre! Unde se afla Salman Khan în tot acest timp

Recent, vedetele din România și-au dat întâlnire la Untold Dubai. Festivalul de la Cluj s-a mutat în Emiratele Arabe Unite în perioada 15-18 februarie, iar petrecerea a fost una pe cinste. Printre cei care au făcut prezența la distracție s-a numărat și Iulia Vântur. Iubita lui Salman Kahn a venit singură la eveniment, însă a avut cu cine să petreacă. Printre cei care i-au ținut companie blondinei s-a numărat și Mihai Petre. Cei doi s-au distrat pe cinste și s-au bucurat de revedere, îmbrățișându-se cu foc.

A fost rost de distracție mare la Untold Dubai, iar vedetele din România au ținut pasul. Mulți au fost cei care au semnat prezența, iar printre aceștia s-au numărat Iulia Vântur și Mihai Petre. Cei doi s-au revăzut după o lungă perioadă și au rememorat vremurile când lucrau împreună. Aceștia s-au distrat bine unul în compania altuia, însă marele absent a fost chiar Salman Khan. Ce făcea acesta în timp ce partenera lui petrecea de mama focului alături de Mihai Petre și soția sa?

(CITEȘTE ȘI: CÂȚI ANI ARE, DE FAPT, IULIA VÂNTUR ȘI CE DIFERENȚĂ DE VÂRSTĂ ESTE ÎNTRE EA ȘI SALMAN KHAN, FAIMOSUL ACTOR DE LA BOLLYWOOD)

Pentru ani buni, Mihai Petre și Iulia Vântur au fost colegi la celebra emisiune „Dansez pentru tine”. El era unul dintre cei mai duri jurați, iar ea juca rolul de prezentatoare alături de Ștefan Bănică Jr. Astfel, cei doi au dezvoltat o relație apropiată de prietenie, care s-a rupt însă atunci când Iulia Vântur a decis să își urmeze sufletul pereche și să se mute în India, unde locuiește de mai bine de 10 ani.

După o lungă perioadă în care nu s-au văzut, Mihai Petre și Iulia Vântur s-au întâlnit la Untold Dubai. Cei doi s-au bucurat de revedere și s-au îmbrățișat cu foc. Blondina a distribuit imaginile reîntâlnirii și în mediul online și le-a însoțit de un mesaj grăitor.

Ei bine, se pare că Iulia Vântur s-a bucurat mult că și-a văzut fostul coleg, dar și pe soția acestuia Elwira. Blondina a petrecut alături de cei doi soți, căci partenerul său nu a luat parte la distracție. În timp ce iubita lui se afla la Untold Dubai, Salman Khan a rămas acasă, acolo unde a promovat intens noul său proiect, un film de acțiune.

Iulia Vântur a ajuns în India din iubire, iar de ani de zile formează un cuplu cu Salman Khan, unul dintre starurile de la Bollywood. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar vedeta a dezvăluit că de-a lungul timpului a învățat numeroase lucruri de la partenerul său. Iulia Vântur are numai cuvinte de laudă despre cel care îi este alături de ani de zile, fapt pentru care a și decis să facă un documentar despre el.

„Am învățat multe de la Salman despre viață, despre familie, relații, prietenii, despre artă, Bollywood, showbiz, despre succes, despre eșec, cum să faci față valurilor, provocărilor. Multe dintre ele le veți vedea în documentarul serial, la care lucrez, despre viața lui, numit Beyond the Star. Totul prin ochii mei, ai lui și ai celor din jurul lui, care îl cunosc îndeaproape.

Am avut șansa să aflu secrete ale lumii bollywoodiene, am intervievat cei mai apropiați oameni ai lui, unii dintre cei mai importanți oameni din Bollywood, oameni care au trăit exact ca-n filme și care au lucrat, trăit cu Salman, oameni care i-au schimbat viața, oameni cărora le-a schimbat viața.

Beyond the Star este o poveste inspirațională de viață, exact așa cum e viața lui Salman. Nu a renunțat niciodată, indiferent de câte ori a fost pus la pământ. Mereu a revenit… mai puternic! Și i-a motivat și pe cei din jur! E un roller coaster de evenimente, trăiri, emoții și personaje. De abia aștept să fie lansat”, declara Iulia Vântur.