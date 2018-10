Iulia Vântur, violată în primul ei film din India

Iulia Vântur dă lovitura la Bollywood cu filmul său de debut, “Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala”. În peliculă, frumoasa româncă joacă rolul principal, însă povestea ei este una extrem de tristă, iar scenariștii și producătorii s-au inspirat din fapte reale.

Iulia Vântur, rol principal în filmul său de debut în India

În filmul “Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala”, Iulia Vântur joacă rolul unei tinere din Polonia, care vizitează India ca să descopere frumusețile sale. Lucrurile iau o turnură dramatică, iar ea ajunge victima unui violator, relatează jurnaliștii de la news18.com. Iubita lui Salman Khan este extrem de entuziasmată de noua peliculă, care va avea premiera în luna mai a anului viitor.

Regizorul Prem Soni a declarat în cadrul unui interviu că, pentru rolul principal din “Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala” a căutat pe cineva care să fie dezvoltat din punct de vedere spiritual, potrivit hindustantimes.com. Înainte să fie aptă pentru acest rol important, Iulia Vântur a cântat câteva melodii în unele pelicule, inclusiv cele din filmul “Race 3” în care Salman Khan are rol principal.

Din cele mai recente fotografii făcute publice de Iulia Vântur, se pare că seara trecută a avut loc avanpremiera filmului “Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala”.

“Vă mulțumesc foarte mult pentru toată iubirea și suportul vostru, înseamnă mult pentru noi; suntem la începutul călătoriei noastre. Echipa#radhakyongorimainkyonkaala. Răspândiți iubirea! #movie #poster #launch #team #work #love #share #journey #newproject #iuliavantur #RadhaKyonGoriMainKyonKaala #movie #NameShameTheRapists

@studiofiveelements @jimmysheirgill @premsoni @raveenatandon 🙏🏼❤️ for being there for us Manish Malhotra Omjewels reshmamerchant” este mesajul postat de Iulia Vântur în noaptea trecută pe pagina ei de Facebook

Iulia Vântur își împarte viața între România și India, țara natală a iubitului ei

Sufletul pereche și l-a găsit la mii de kilometri depărtare de țara natală. Povestea de iubire pe care o are cu starul Salman Khan a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală, iar în India, Iulia Vântur a făcut furori cu vocea sa. Pe lângă muzică, vedeta, care s-a mutat din România în 2012, se ocupă și de cinematografie. Ori de câte ori are timp, ea revine în România, unde sunt părinții și prietenii ei.

Iulia Vântur s-a născut pe 24 iulie 1980 în Iaşi. Ea a fost prezentatoare de televiziune, actriță și model. Iubitul ei, pe numele din buletin Abdul Rashid Salim Salman Khan, a venit pe lume pe 27 decembrie 1965 în Indore, India. El este actor, producător şi cântăreţ. Celebrul star de la Bollywood are patru fraţi, care sunt şi ei prezenţi în lumea filmului: Arbaaz Khan, Arpita Khan, Sohail Khan, Alvira Khan Agnihotri.