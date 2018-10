Oficial, Iulia Vântur și Salman Khan se iubesc de mai bine de cinci ani, însă, rareori au fost văzuți împreună, iar actorul a dorit să nu se implice foarte mult în cariera ei din India. Totuși… ceva s-a schimbat și odată cu cel mai recent film în care joacă frumoasa româncă a venit și ajutorul din partea iubitului ei. Starul de la Bollywood nu a mai ținut cont de propriile reguli impuse și a făcut un gest emoționant față de iubita lui, Iulia Vântur.

Salman Khan o ajută pe Iulia Vântur în cariera ei din India. Gestul făcut de celebrul actor pentru iubita lui româncă

La câteva ore după ce Iulia Vântur a împărtășit că o nouă experiență bifată în cariera ei țara sa adoptivă, Salman Khan a scris pe o rețea de socializare un mesaj de susținere pentru iubita lui româncă, pe care a etichetat-o. “Wishing the team of «Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala» all the best and all the success! Iulia Vantur (n.r.: Doresc echipei filmului «Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala» toate cele bune și mult succes! Iulia Vântur)” este mesajul scris de celebrul actor de la Bollywood pe contul lui de Facebook.

Imaginea în care apare primul poster al noului film în care joacă Iulia Vântur a fost publicată și de ea pe o rețea de socializare. Imaginea a fost însoțită de mesajul: “Sunt entuziasmată să vă arăt primul afiș al filmului meu. Sunt mândră că fac parte dintr-un proiect, care are un mesaj social foarte puternic. Ridică-te și vorbește despre cele nespuse. Sper că veți fi alături de noi în această călătorie! Răspândiți iubire! (…) #RadhaKyonGoriMainKyonKaala #movie #NameShameTheRapists #new #journey

@studiofiveelements @iuliavantur @jimmysheirgill Premsoni”.

Salman Khan se iubește cu Iulia Vântur de mai bine de cinci ani

Starul de la Bollywood, pe numele din buletin Abdul Rashid Salim Salman Khan, a venit pe lume pe 27 decembrie 1965 în Indore, India. El este actor, producător şi cântăreţ. Celebrul star de la Bollywood are patru fraţi, care sunt şi ei prezenţi în lumea filmului: Arbaaz Khan, Arpita Khan, Sohail Khan, Alvira Khan Agnihotri.

Povestea de iubire pe care Iulia Vântur o are cu actorul indian a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală, iar în India, românca a făcut furori cu vocea sa. Pe lângă muzică, vedeta, care s-a mutat din România în 2012, se ocupă și de cinematografie. Ori de câte ori are timp, ea revine în România, unde sunt părinții și prietenii ei. Iulia Vântur s-a născut pe 24 iulie 1980 în Iaşi. Ea a fost prezentatoare de televiziune, actriță și model.