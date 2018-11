Iulia Vîntur, primele reacții după anunțul neveridic că e gravidă

Iulia Vîntur a decis să pună capăt zvonurilor conform cărora ar fi însărcinată.

Într-un interviu, vedeta a infirmat că ar fi gravidă, ba chiar și-a arătat abdomenul pentru ca orice urmă de îndoială din spațiul public să dispară.

„Nu, nu sunt însărcinată, nu știu de unde a apărut acest zvon. Nu sunt însărcinată, stați liniștiți”, a declarat Iulia.

În ceea ce privește relația cu celebrul actor de la Bollywood Salman Khan, vedeta a declarat că acesta este obosit cu privire la întrebările frecvente despre relația lor.

„El se joacă cu tot felul de răspunsuri pentru că s-a plictisit să fie întrebat. Când vezi că oamenii tot insistă cu o anumită întrebare și le dă răspunsuri variate, poate unul îi mulțumește”, a spus Iulia.

„Evident că e un om drăguț”, a mai adăugat vedeta.

Iulia s-a mutat acum câțiva ani în India, locul unde aceasta a reușit și pe plan profesional, formându-și o carieră în industria muzicală. „În India cânt. Avem viză de lucru. Am lansat patru cântece noi, urmează altele două. Cele patru au fost pentru două filme. Orice țară are plusuri și minusuri. Ideea e să vezi lucrurile bune. Am învățat să apreciez mai mult țara noastră. (..) Mă relaxez la o fermă, la o casă de vacanță pe care o avem undeva într-un loc foarte frumos. E și un munte pe care m-am cățărat de câteva ori”, a povestit Iulia, în vară.