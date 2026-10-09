Iustina a explicat motivul pentru care copiii din prima căsătorie ai lui Cornel nu îi cunosc pe cei doi micuți pe care îi au împreună. Nu vor veni nici la botez

Iustina a explicat motivul pentru care copiii din prima căsătorie ai lui Cornel nu îi cunosc pe cei doi micuți pe care îi au împreună. Nu vor veni nici la botez
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Iustina şi Cornel
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Iustina Loghin a lămurit una dintre întrebările pe care le primește frecvent din partea urmăritorilor săi din mediul online. Partenera lui Cornel Luchian a explicat de ce cei doi copii pe care îi are împreună cu fostul concurent de la Insula Iubirii nu i-au cunoscut încă pe copiii acestuia din prima căsătorie și a dezvăluit că aceștia nu vor fi prezenți nici la botezul lui Milan.

De-a lungul ultimilor ani, relația dintre Iustina și Cornel a fost urmărită cu atenție de public încă de la participarea lor în emisiunea „Insula Iubirii”. După încheierea show-ului, cei doi și-au întemeiat o familie, s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe, Ivana. În vara anului 2026, familia lor s-a mărit odată cu venirea pe lume a băiețelului Milan, născut pe 26 iulie.

Motivul pentru care copiii din prima căsătorie ai lui Cornel nu îi cunosc pe cei pe care îi are cu Iustina

În această perioadă, Iustina și Cornel pregătesc botezul micuțului Milan, eveniment despre care au spus recent că va avea loc la începutul lunii noiembrie și la care vor participa doar persoane apropiate familiei.

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Pe Instagram, Iustina a fost întrebată dacă cei mai mari copii ai lui Cornel vor fi prezenți la botez. Răspunsul acesteia a clarificat situația și a arătat că distanța este principalul motiv pentru care întâlnirea nu a avut loc până acum.

Nu vor veni nici la botez

„Din păcate, ei nu locuiesc în România, iar momentan se cunosc doar prin apeluri video. Cu siguranță se vor întâlni în viitorul apropiat! Mi-ar fi plăcut enorm să fie și ei alături de noi la botezul lui Milan, dar așa au fost împrejurările. Sunt sigură că vor veni și momente frumoase în care vom fi cu toții împreună.”

Foto: Instagram

Potrivit declarațiilor făcute de Iustina, nu există probleme între membrii familiei, însă faptul că cei mai mari copii ai lui Cornel trăiesc în afara țării face ca întâlnirile să fie dificil de organizat. În prezent, legătura dintre aceștia și Ivana sau Milan se desfășoară prin intermediul apelurilor video, însă partenera lui Cornel este convinsă că vor avea ocazia să petreacă timp împreună în viitorul apropiat.

Mărturisirea vine într-un moment important pentru familie. După nașterea lui Milan, Iustina și Cornel se concentrează asupra creșterii celor doi copii și asupra pregătirilor pentru botezul băiețelului, eveniment care va marca un nou capitol pentru familia lor.

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