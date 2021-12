Jador a ajuns pe mâinile medicilor! La ce intervenție va fi supus artistul: ”Doamne ajută!”

Jador a ajuns pe mâinile medicilor! Artistul le-a dezvăluit fanilor săi faptul că urmează să își facă o intervenție pe care și-a dorit-o de mult timp.

Jador a decis că este timpul pentru o schimbare radicală, așa că a dat fuga în cabinetul medicului. După ce mai multe vedete au apelat la această intervenție, iată că a venit și rândul artistului. Jador își dorește să aibă o podoabă capilară ca-n reviste, așa că urmează să-și facă implant de păr.

Cântărețul le-a explicat fanilor procedura pe care urmează să o facă și le-a arătat câteva poze din cabinet. Totodată… le-a cerut ”ajutorul” urmăritoarelor sale: ”Doamne ajută! Ia uite, m-a tuns deja! Și acum am nevoie de o femeie care să aibă grijă de mine. Hai, care se oferă aici să mă îngrijească?”, a transmis Jador. (CITEȘTE ȘI: CUM LE ADUCE JADOR BUCURIE PĂRINȚILOR SĂI. NIMENI NU A ȘTIUT ASTA DESPRE ”PRINȚUL YOUTUBE-ULUI” DIN ROMÂNIA, PÂNĂ ACUM!)

Jador și Georgiana s-au despărțit definitiv

Georgiana i-a fost alături la bine și la greu, iar Jador nu a reușit să treacă atât de ușor peste povestea de dragoste pe care a avut-o cu ea.

Artistul a recunoscut că i-a greșit tinerei, în nenumărate rînduri, și a vrut cu orice preț să îndrepte lucrurile. Așa că… după ce s-a întors din Republica Dominicană, cei doi și-au reluat relația. Însă, la scurt timp s-au despărțit din nou. Iar de această dată… se pare că nu mai există cale de împăcare. Jador a fost cel care a făcut anunțul rupturii și le-a dezvăluit fanilor ce ”cadou de despărțire” i-a făcut Georgianei. (VEZI ȘI: JADOR, MARELE ABSENT DE LA BOTEZUL ORGANIZAT DE CULIȚĂ STERP. MOTIVUL PENTRU CARE CÂNTĂREȚUL A LIPSIT DE LA EVENIMENT. „FOARTE MULTE BÂRFE…”)

Artistul a lansat recent piesa ”Fidel”, în care și-a transpus în versuri sentimentele pentru fosta lui iubită: ”Am compus versuri și melodii și aproape orice piesă de dragoste era pentru ea, fata pe care am iubit-o. Este ultima piesă dedicată ei pentru că tocmai am ieșit dintr-o relație. Apucasem să compun versuri și să cânt pieasa aceasta minunată din ce am simțit eu atunci pentru ea. A fost frumos. am învățat lucruri, dar începe un nou capitol în viața mea. Vreau copii. Și așa cum am simțit pentru ea, eu spun că e un gest frumos de despărțire”, a dezvăluit Jador.