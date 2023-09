Jador a dat-o uitării pe Alexandra și s-a dezlănțuit pe scenă: „Ai făcut un vagabond. Promit să nu mă mai însor”

Zilele acestea, Jador a susținut un concert unde au venit zeci de fani. În timp ce era pe scenă, a luat o tânără din public și a sărutat-o cu patos. Ulterior, a fost aspru criticat.

La doar o lună de la despărțirea de Alexandra, manelistul declară că nu mai dorește relații. A postat imaginile în care o sărută pe fană pe scenă și, mai mult de atât, și-a cerut scuze față de mama lui.

„Am pupat o fană la concert. (…) Mamă, iartă-mă, dar îmi iubesc fanii și ai făcut un vagabond! Promit să nu mă însor. De azi voi săruta câte o fană la toate concertele”.

Fanii l-au criticat aspru

După ce a făcut postarea, mulți internauți, atât fete, cât și băieți, l-au criticat pentru gestul său. Fostul concurent de la Survivor a spus că femeile care l-au pus la zid sunt geloase, iar pentru bărbați, nu a găsit o explicație.

„Mai văd acolo câte un comentariu răutăcios de la o fată, pentru că m-am pupat și eu cu o fană, pot să înțeleg că fetele sunt geloase, pentru că așa sunteți voi din fire, înțelegeți? Dar băieți, voi de ce să fiți geloși? Nu înțeleg.

Care e chestia, de ce? Doar dacă… Era o fată simplă, o fată normală, de acolo din primul rând, i-am făcut și ei o bucurie, până la urmă. Am făcut-o și eu fericită, e fericită și ea. Ce aveți, de ce sunteți geloși?”, a spus Jador.

Jador s-a despărțit de Alexandra

După o relație presărată cu împăcări, certuri și multe altele, fostul concurent de la Survivor a decis să meargă pe un drum separat de cea cu care se mândrea în urmă cu doar o lună. Chiar dacă mulți se așteptau să ajungă la altar, finalul poveștii de iubire a venit de comun-acord. Manelistul susține că dorește să aibă parte de timp în care să proceseze cele întâmplate, dar și de liniște.

„Bună, oameni buni! Eu și Hoder am decis să o luăm pe drumuri separate, a fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi. Așa că, vă mulțumesc pentru susținere, pentru fiecare like, comentariu, mesaj de încurajare pe care mi-l dați.

Sper să înțelegeți că noi am luat-o în direcții diferite și să ne acordați spațiul necesar pentru tranziția care va urma după această despărțire, Vă mulțumesc pentru înțelegere! Doamne ajută!”, a spus Jador, pe pagina sa de TikTok.

