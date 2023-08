S-a aflat! Adevăratul motiv pentru care Jador și Alexandra și-au spus ADIO: „Nu este omul care să piardă timpul”

În ultima perioadă au existat mai multe speculații referitoare la despărțirea dintre Jador și iubita lui, Alexandra. De data aceasta, însă, Bogdan Mocanu a intervenit și a spus adevăratul motiv pentru care artistul și iubita lui au decis să se separe. În cadrul unui interviu, fostul concurent de la Puterea Dragostei nu a ezitat să mărturisească motivul real. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Jador și Alexandra și-au spus „adio”, aspect mărturisit chiar de artist pe rețelele de socializare. El și Alexandra Dobbia, tânăra pe care o alinta Hoder, au decis să pună punct relației și fiecare să meargă pe drumul lui. Pe o platformă de socializare, cântărețul a mărturisit că decizia separării a fost una destul de dificilă pentru ambele părți, însă le mulțumește prietenilor virtuali pentru susținerea pe care i-au transmis-o. O parte dintre urmăritorii lui Jador au crezut că motivul despărțirii ar fi fost reapariția Siminei Loica în viața lui. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei apare în noul videoclip al lui Jador.

„Bună, oameni buni! Eu și Hoder am decis să o luăm pe drumuri separate, a fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi. Așa că, vă mulțumesc pentru susținere, pentru fiecare like, comentariu, mesaj de încurajare pe care mi-l dați. Sper să înțelegeți că noi am luat-o în direcții diferite și să ne acordați spațiul necesar pentru tranziția care va urma după această despărțire. Vă mulțumesc pentru înțelegere! Doamne ajută!”, mărturisea, recent, Jador.

Adevăratul motiv pentru care Jador și Alexandra s-au despărțit

Pe de altă parte, însă, despre despărțirea lui Jador de Alexandra a vorbit chiar Bogdan Mocanu. Cei doi au o prietenie strânsă, motiv pentru care Bogdan cunoaște câteva detalii din intimitatea fostului cuplu. În cadrul unui interviu, Bogdan Mocanu nu a ezitat să vorbească despre perioada prin care a trecut Jador, dar și motivele în urma cărora s-au decis să pună „frână” relației.

Bogdan Mocanu a mărturisit, printre altele, că la început nu accepta prezența Alexandrei. Însă, apoi, au început să se împrietenească și să o cunoască pe tânăra care îi furase inima lui Jador. Ulterior, Bogdan Mocanu a sesizat diverse discuții între cei doi, dialoguri în urma cărora ar fi apărut disensiuni între ei. Printre motivele reale ale despărțirii se numără mentalitățile diferite și diferența de vârstă dintre ei.

„La început, nici eu nu o acceptam pe Alexandra, după ne-am împrietenit, ba chiar am încercat să mediez lucrurile între ei. Mi-am dat seama că mai bine îl las pe el să se dea cu capul, până nu vede el cu ochii lui nu poate lua o decizie. Erau tot felul de discuții între ei, așa cum este în orice cuplu, însă și răbdarea aceasta…la un moment dat se termină, s-a umplut paharul la amândoi. Nu cred că regretă faptul că s-a afișat cu ea, a făcut ce a simțit. Da, în mediul online păreau foarte fericiți, nu puteau posta de fiecare dată când se certau. Nu este exclus să se împace. Jador suferă pentru că a iubit-o și cred că încă o iubește, dar s-a retras în muncă, este doar în studio, nu este omul care să piardă timpul”, a mărturisit Bogdan Mocanu pentru Spynews.

