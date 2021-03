Jador a fost aproape de o criză de nervi în timpul consiliului de la Survivor. Ce l-a nemulțumit pe Faimos: „E multă ură între noi”

Jador a fost votat încă o dată votat favoritul telespectatorilor de la Survivor, iar acest lucru i-a permis manelistului să o nominalizeze pe Majda, prietena sa bună din echipa Faimoșilor, care de altfel, a fost și eliminată.

Dacă anterior a fost de acord cu nominalizarea Roxanei Nemeș, faptul că cinci dintre colegii lui echipă au votat-o pe Elena Marin l-a enervat la maxim și a simțit nevoia să se exprime.

„Nu prea mă așteptam săptămâna asta, pentru că medicul nu prea m-a lăsat să joc și m-am gândit că lipsind din peisaj lumea o să mă dea la o parte.

Le mulțumesc celor care mă votează, celor care mă susțin și văd în mine un om bun, deși am mult defecte. Am fost atât de rușinat când i-am luat apărarea acestei echipe și am spus că noi nu votăm, nu ținem ura în suflet, nu avem probleme și când a ieșit Elena la vot nu mi-a venit să cred.

Nu înțeleg cum un om care își dă viață pe traseu și se vede asta.. Nu merita votată ea, ar fi trebuit să fie ultima fată votată. Cu scopul de a o proteja pe Majda, un grup de cinci oameni dintre noi au votat-o pe ea.

Am fost astăzi la spital și mi-au spus că m-am prefăcut. Nu înțeleg de unde răutatea asta..că „vedeta s-a prefăcut”. E multă ură între noi, nu mai există educație între noi, nici respect și nici nimic.

Trăim în junglă, dar venim din anumite medii”, a declarat Jador.

Declarațiile Majdei de după vot

După ce colegii săi că Jador a nominalizat-o încă o dată. „Mă așteptam și de data asta, nu mai e un șoc cum a fost prima dată. Am luat ghiozdanul cu mine, alături de colegele mele nominalizate. Aș vrea să-i spun lui Jador că și eu am dat totul până la capăt pentru echipa asta.

Eu am fost aici o luptătoare, nu o floricică. Eu dau oamenilor din jurul meu și am dat și pe teren. Nu m-a deranjat nicodată clasamentul facut că sunt veriga slabă.

Nu sunt sportivă dar am venit aici să dau tot ce am mai bun. Nu aș fi vrut să-mi vadă slăbiciunile colegii mei sau să-i trag în jos prin energia mea. Am încercat să le transmit energie bună”, a spunea Faimoasa.

