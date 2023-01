Jador a luat-o pe urmele lui Zanni! Ce și-a tatuat artistul, pe tot pieptul

Jador nu a fost până acum un împătimit al tatuajelor, însă artistul a decis să facă o schimbare și a reușit să bifeze chiar una radicală. Chiar dacă părea un bărbat simplu și nu încuraja deloc acest aspect, se pare că interpretul și-a schimbat ideile și a ajuns să-i calce pe urme lui Zanni!

Jador și-a umplut pieptul deoparte și de alta numai cu punctulețe negre, și chiar dacă nu le-a dezvăluit însă semnificația, cert este că a trezit mari controverse în rândul fanilor din mediul online.

Jador și-a tatuat tot pieptul cu buline negre

Chiar dacă pe Zanni l-a văzut o țară întreagă după ce și-a tatuat tot corpul și se știe deja că are o pasiune înrăită pentru acest lucru, pe Jador nimeni nu l-a văzut până acum în asemenea ipostaze, iar admiratorii au rămas șocați când au văzut ce și-a tatuat artistul pe piept.

De jur împrejur are o mulțime de buline negre, însă nu se știe ce reprezintă sau ce l-a determinat pe manelist să facă o asemenea alegere. Urmăritorii săi de pe rețelele de socializare au rămas uluiți, iar mulți consideră că acesta îi va călca pe urme fostului câștigător al sezonului 2 de la Survivor.

Zannidache are peste 100 de tatuaje

Zannidache este tare mândru de tatuajele sale și a mărturisit în urmă cu ceva timp că în doar 7 zile și-a făcut 30 de opere pe piele. Acesta a precizat atunci că cel mai scump tatuaj pe care l-a ales a costat 1.200 de lei, iar cel în care a investit multe sentimente este „home”. Cântărețul a adunat de-a lungul anilor peste 100 de opere pe piele și a investit bani mulți pentru a desena tot ce și-a dorit.

„Fiecare tatuaj este transcrierea unui sentiment – frustrare, revoltă… Am tatuat pe mine numai sentimente. Tatuajul de pe tâmplă înseamnă totul, universul. Am peste 100 de tatuaje. Am făcut 30 de tatuaje într-o săptămână.

Dacă aveam bani le făceam pe toate în același timp. Am investit foarte mult în ele, câteva zeci de mii de lei. Cel mai scump a fost 1.200 de lei. Tatuajul «HOME» reprezintă visul meu, acela de a avea o casă a mea”, spunea el la Pro Tv, în urmă cu ceva timp.