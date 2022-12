Pățania prin care a trecut Jador la cel mai recent concert. De necrezut ce a putut să-i ceară o fană

Jador s-a confruntat de-a lungul timpului cu diverse situații mai mult sau mai puțin ciudate, în timpul concertelor. De fiecare dată când își face apariția, artistul face baie de mulțime, iar fanii îl aclamează și își doresc cu ardoare să îl atingă. Cu toate acestea, solistul este mereu protejat de bodyguarzi, căci unele fane înfocate ar face orice să se apropie de el sau să-i ceară lucruri neobișnuite.

La cel mai recent concert al său, Jador s-a confruntat cu o situație destul de neplăcută, după ce o doamnă a avut o cerință care l-a cam scos din sărite pe artist. Acesta a povestit totul cu lux de amănunte într-un clip video pe care l-a publicat pe TikTok.

Jador, enervat de o fană care i-a cerut un lucru neobișnuit la un concert

În timpul evenimentului pe care l-a onorat, Jador a fost abordat de o doamnă care i-a cerut să danseze pe masă. Artistul s-a enervat la culme și a transmis un mesaj controversat pe contul său de TikTok, făcând apel către toate femeile care îl agasează și uită că el nu este dansator, ci cântăreț.

„Salutare tuturor! Cu respect către toți oamenii care vin la evenimentele noastre. Din păcate, acest gen de muzică presupune și niște gen de riscuri la care te expui: oameni de calitate și oameni de mai puțină calitate.

De aceea aș vrea să am o rugăminte către toate femeile care sunt mai masculine decât ar fi trebuit. Aseară m-a rugat o doamnă să mă duc să-i cânt. Eu nu mă duc să cânt la mese, eu cânt pe scenă.

Scena îmi place, iubesc scena, de asta m-am născut, să fiu pe scenă. Și la un moment dat, încerca să mă pună pe mine să…. și i-am zis: Doamnă, nu am nici fund, nici sâni. Ba chiar am făcut și puțină burtică, ba chiar am și păr pe piept.

Nu cred că i-ar face plăcere să mă vadă pe masă dansând ca o dansatoare, frumos. Eu sunt cântăreț și să se înțeleagă lucrul acesta.”, a spus Jador într-un clip video pe care l-a publicat pe contul său de TikTok.

Jador a fost „confundat” cu o dansatoare?!

Artistul s-a arătat extrem de înverșunat pe femeile care își pierd din feminitate și au un comportament masculin. Acesta spune că nu poate face lucruri care îi jignesc masculinitatea și își dorește să-și păstreze bărbăția.

„Eu vreau să cânt, toată lumea să înțeleagă că nu pot să cânt doar pentru o singură persoană. Trebuie să cânt pentru toți oamenii care sunt în încăperea respectivă. Banii nu au fost niciodată o prioritate pentru mine, dar nu fac din asta un caz și nu aș face niște lucruri care să îmi jignească masculinitatea.

Înainte de a fi cântăreț, sunt bărbat și om al lui Dumnezeu. Deci, doamnelor nu mai dați cu sticla în masă și ziceți: „Treci aici și cântă!”, că suntem bărbați. Noi suntem bărbați, păstrați-vă feminitatea”, a mai adăugat Jador pe TikTok.